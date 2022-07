Le Borse europee tentano il rimbalzo, l'euro scende sotto 1,02 dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee cercano il rimbalzo dopo lo scivolone della vigilia, con i timori per recessione e inflazione che continuano a tenere banco, mentre il petrolio risale a quota 100 euro e l'euro è sceso sotto la soglia di 1,02 dollari, ai minimi da 20 anni rispetto al biglietto verde. Ad aiutare l'umore dei listini è il dato migliore delle attese degli ordini all'industria manifatturiera tedesca, saliti a maggio dello 0,1% mensile contro una previsione di calo dello 0,3 per cento. Intanto, sono in calo i future a Wall Street, quando in Europa è stata superata la metà seduta.

Gli investitori aspettano, nel frattempo, di leggere a fine giornata i verbali dell'ultima riunione della Fed, nella quale il costo del denaro è stato aumentato di 75 punti base. Il mercato assegna una possibilità di circa l’85% a un altra stretta di 75 punti questo mese e vede i tassi Usa al 3,25-3,5% entro la fine dell’anno. «Nelle ultime due settimane i timori legati a una recessione economica delle principali economie hanno preso il sopravvento - dice Luigi Nardella di Ceresio Investors - abbiamo visto infatti i prezzi delle materie prime e dei settori ciclici in forte correzione, mentre le obbligazioni governative hanno segnato un buon recupero». Per Nardella, però, «nonostante il rallentamento in corso non è affatto detto che si vada verso una profonda recessione. Il livello di pessimismo tra gli investitori è elevatissimo. Primi segnali di riduzione delle pressioni inflazionistiche, tenuta dei consumi e trimestrali positive potrebbero innescare un recupero dei mercati».

Intanto, sull'obbligazionario si stringe lo spread in area 205 punti, mentre guadagna terreno a Milano l'indice FTSE MIB. In rialzo le principali piazze finanziarie del Vecchio Continente, come Parigi (CAC 40), Francoforte (DAX 30), Londra (FT-SE 100) e Madrid (IBEX 35).

A Piazza Affari occhi su Tim, bene St. Sottotono le banche

A Piazza Affari bene il risparmio gestito con Banca Mediolanum, Banca Generali, Finecobank e Azimut. In cima al listino, tra i migliori si muove Stmicroelectronics, quando si muovono contrastate le banche con Intesa Sanpaolo che regge meglio, quando Banco Bpm è sotto pressione. Gli occhi degli investitori sono concentrati in particolare su Telecom Italia nel giorno del consiglio di amministrazione che, oltre ai conti, ridisegnerà la strategia complessiva del gruppo (dalla riorganizzazione del business, con la divisione tra la NetCo e la ServCo, al tema della realizzazione della rete unica, dopo la firma del protocollo d'intesa con Cdp Equity, i fondi Kkr e Macquarie). In rosso i principali titoli farmaceutici.

Germania: +0,1% ordini industria manifatturiera maggio

Gli ordini all'industria manifatturiera tedesca a maggio sono cresciuti dello 0,1% mensile, contro una previsione di calo dello 0,3% ed hanno registrato un calo del 3,1% su base annua secondo i dati diffusi stamani da Destatis. Gli ordini mensili domestici risultato in calo dell'1,5% mentre quelli provenienti dall'estero crescono dell'1,3 per cento. E i commercianti tedeschi, inoltre, si attendono problemi di approvvigionamento delle merci fino alla metà del prossimo anno, come emerge da un sondaggio dell'istituto di ricerca indipendente Ifo. A giugno, infatti, il 75% del campione di rivenditori al dettaglio in Germania lamentava la mancata consegna di tutta la merce ordinata, una percentuale solo in lieve calo rispetto a quella (80,1%) registrata in maggio.