Le Borse europee tirano il fiato. A Piazza Affari brilla ancora Tim

Le Borse europee tirano il fiato dopo i recenti rialzi, che hanno portato l'indice Msci World a un passo dai massimi storici. Il sentiment degli investitori rimane moderatamente positivo grazie alla firma del maxi-piano di stimolo all'economia Usa da 1.900 miliardi di dollari da parte del presidente americano Joe Biden, ai progressi delle campagne vaccinali, con l'ok al farmaco monodose di Johnson & Johnson anche in Europa, e all'intervento della Bce, che nelle scorse ore ha annunciato un significativo aumento degli acquisti Pepp nel prossimo trimestre. Alla vigilia, intanto, a Wall Street gli indici S&P 500 e Dow Jones hanno aggiornato i record intraday e in chiusura, con il Nasdaq che ha già cancellato le perdite registrate a marzo.

A Piazza Affari sale ancora Tim, sotto pressione Atlantia



Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, gli acquisti sostengono Ferrari, Telecom Italia e Pirelli & C. In "rosso" invece Stmicroelectron, dopo la corsa della vigilia, con il titolo che risente delle nuove tensioni sul fronte tecnologico e del 5G tra Usa e Cina. Sotto pressione dopo i conti 2020 la holding Atlantia alle prese con il nodo della vendita di Autostrade per l'Italia. La società ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi operativi di 8,28 miliardi (-29%), ebitda a 3,7 miliardi (-35%) e una perdita di 1,2 miliardi. Dati che «risentono dell'impatto del Covid-19 sui volumi di traffico delle concessionarie del gruppo» e che sono inferiori alle attese del mercato, come segnalano gli analisti di Equita.

Fuori dal FTSE MIB si registra la volata di Brunello Cucinelli all’indomani della pubblicazione dei conti del 2020 e delle indicazioni di crescita per il 2021, migliori delle attese del mercato. Vendite invece su Safilo Group e Autogrill su cui pesa in particolare l'outlook 2021 più prudente del previsto.





Essilux: -92% utile 2020, Del Vecchio: «Milleri capo azienda»

Nel 2020 Essilorluxottica ha registrato ricavi per 14.429 milioni di euro, in calo del 17% a cambi correnti e del 14,6% a cambi costanti, rispetto al 2019. «Queste riduzioni sono state il risultato diretto delle misure di lockdown messe in atto in tutti i mercati nella prima parte dell’anno per fronteggiare la pandemia di Covid-19», è spiegato nella nota dell'azienda di occhialeria. L'utile netto reported attribuibile agli azionisti della capogruppo è pari a 85 milioni di euro da un miliardo dell'anno prima, quello adjusted è di 788 milioni da 1,9 miliardi. «Alla luce di questi risultati intendo proporre al nuovo cda Francesco Milleri nel ruolo di capo azienda e Paul du Saillant come suo vice» ha dichiarato il presidente di EssilorLuxottica, Leonardo Del Vecchio.

Spread stabile a 92 punti, tasso allo 0,63%

Stabile lo spread tra BTp e Bund sul mercato telematico Mts dei titoli di Stato all'indomani di una seduta che ha segnato un netto ribasso dopo le indicazioni della Bce. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari durata tedesco è indicato a 92 punti base, stesso valore del closing registrato l'11 marzo. In rialzo il rendimento del BTp decennale benchmark allo 0,63% dopo un'ultimo riferimento ieri allo 0,59% in netta contrazione rispetto allo 0,68% della lettura precedente.