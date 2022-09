Le Borse europee frenano la caduta dopo il giovedì nero, Milano guida i rialzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Le Borse europee tentano il recupero, dopo i forti cali della vigilia, provocati da una serie di notizie negative: dalla scoperta della quarta falla nel gasdotto Nord Stream, alle tensioni in Ucraina provocate dal referendum di annessione del Dombass indetto dalla Russia (e non riconosciuto dalla comunità internazionale), fino ai dati macro preoccupanti. Ieri, 29 settembre 2022, è infatti emerso che l'inflazione tedesca è salita al 10%, facendo presupporre che la Banca centrale europea continuerà ad adottare misure di politica monetaria restrittive per calmare la corsa dei prezzi, Negli States, inoltre, è stato confermato che il prodotto interno loro, anche nel secondo trimestre 2022, è scivolato, esattamente dello 0,6%, portando l'economia americana in recessione tecnica. Oggi, invece, il focus è sull’importante dato americano sull'inflazione Pce per il mese di agosto, dato sotto la lente della Federal Reserve per prendere le proprie decisioni di politica monetaria. Gli indici, comunque, tentano di rialzare la testa, con Milano che segna un progresso di oltre l'1%, dopo essere scivolata a ieri ai minimi dal novembre 2020, innalzando le perdite da inizio anno al 26%. Lo spread si attesta a 243 punti, mentre il rendimento dei Btp a dieci anni scende al 4,52%. Tra l'altro questa sera - a mercati chiusi - l'agenzia Moody's pubblicherà il proprio giudizio sull'Italia, che comunque non dovrebbe discostarsi dall'attuale Baa3, con un outlook negativo. Il rating sarà comunque importante, dal momento che sarà il primo dopo il risultato delle elezioni politiche, con la netta vittoria del centrodestra.

A Piazza Affari sotto la lente le banche, nuovo calo per St

A Milano sono ben impostate le azioni delle banche. Recuperano le Stellantis e le Ferrari, dopo le debolezze della vigilia provocate anche dal debutto in Borsa di Porsche. Gli investitori hanno infatti venduto le azioni del settore auto per far spazio alla nuova arrivata, quotata sul mercato tedesco. Per contro sono deboli le Stmicroelectronics, proseguendo nella via del ribasso della vigilia. A pesare sulle azioni, oltre alle notizie dei giorni scorsi sul fatto che Apple non aumenterà la produzione di iPhone, sono anche le prospettive deludenti tracciate da i vertici della concorrente Micron. Fuori dal paniere principale, continuano a perdere quota le Banca Mps, mentre è scattato il conto alla rovescia per l'aumento di capitale da 2,5 miliardi che dovrebbe tenersi nelle prossime settimane. L'operazione dovrebbe partire il 12 ottobre, ma il condizionale è d'obbligo: potrebbero esserci slittamenti delle date, in modo da dare tempo all'istituto di stringere un accordo con Axa e Anima Holding, partner commerciali disposti a sottoscrivere l'aumento.

Disoccupazione stabile in Germania, in Italia scende al 7,8%

Sul fronte macro è stato annunciato che il tasso di disoccupazione della Germania a settembre è rimasto stabile rispetto ad agosto al 5,5%. In Italia, inoltre, l'Istat ha certificato che il tasso disoccupazione lo scorso agosto è sceso dello 0,1% al 7,8%, mentre il tasso di occupazione si è attestato al 60%. «Ad agosto, prosegue il calo dell’occupazione registrato a luglio, ma il numero di occupati rimane superiore ai 23 milioni», ha sottolineato l'istituto di statistica italiano. In Francia i prezzi al consumo hanno rallentato il passo a settembre: l'inflazione annua è stata del 5,6%, contro il 5,9% di agosto, secondo i dati provvisori pubblicati venerdì dall'Insee, secondo il quale il calo dell'inflazione è dovuto al "rallentamento" del rialzo dei prezzi dell'energia e dei servizi. Oltremanica è stato rivisto al rialzo il dato sul pil del secondo trimestre, aumentato dello 0,2% (la prima lettura aveva indicato una contrazione stimata dello 0,1%). Su base annua la variazione è stata del +4,4 per cento. Intanto l'istituto tedesco Ifo ha lanciato l'allarme sul peggioramento della carenza di materiali nell'industria tedesca. A settembre, il 65,8% delle aziende intervistate ha segnalato problemi, rispetto al 62% di agosto, secondo l'ultimo sondaggio dell'istituto. In Cina, inoltre, ha rallentato il passo l'attività manifatturiera. Nel mese di settembre, a causa delle misure di contenimento del Covid, l'indice Pmi per il settore calcolato da Caixin Media Co e dalla casa di ricerca S&P Global (ex IHS Markit) è sceso a 48,1 a settembre da 49,5 di agosto. Invece il dato ufficiale dei responsabili degli acquisti per l'industria, basato sui dati dell'agenzia statale di statistica, è salito a 50,1 punti a settembre (da 49,4 del mese precedente).

