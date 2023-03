Le Borse ignorano il campanello d’allarme dell’inflazione. Hanno ragione o no?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Sorprendono i dati sull’inflazione e sorprende ancora una volta la reazione dei mercati, almeno dal lato azionario. Sulla carta l’ennesima brutta sorpresa, la terza in tre giorni sulla dinamica dei prezzi al consumo, proveniente dall’Italia e più in generale dall’area euro rappresenta il classico assist a porta vuota per i «falchi» che siedono nel Consiglio Bce. La discesa meno pronunciata di quanto sperato del tasso a febbraio (8,5% da 8,6% anziché l’8,2% stimato fino alla vigilia) e addirittura...