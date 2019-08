Le Borse pagano dazio alla politica. Ecco le date-chiave fino a Ferragosto I listini azionari chiudono appesantiti da nuove tensioni nella guerra commerciale tra Usa e Cina. Piazza Affari e BTp si piegano alla crisi di Governo. Dopo il rating di Fitch, sull’Italia pendono i giudizi da Moody’s, S&P Global Ratings e Dbrs. Fuga nell’oro e nel franco svizzero di Marzia Redaelli

Si chiude una settimana impegnativa per le borse. È cominciata con forti timori degli investitori sulla guerra dei dazi e si conclude sullo stesso tema con le indiscrezioni di nuove ostilità tra Washington e Pechino. Le tensioni politiche restano il tema dominante sui mercati, anche perché sono sparse in molte aree geografiche. Tra le più recenti, quelle interne alla regione asiatica: tra Hong Kong e la Cina, tra l’India e il Pakistan, tra il Giappone e la Corea. Ma a preoccupare di più gli investitori europei è la crisi di governo a Roma.

Dopo un rimbalzo giovedì scorso, dunque, il clima è sui parterre è tornato cupo, con azioni in ribasso e beni rifugio in rimonta; in primis oro, franco svizzero e Bund, il titolo di stato tedesco.

Wall Street e Shanghai in altalena sui dazi

Oltreoceano le azioni hanno seguito il tenore altalenante delle notizie sulla guerra commerciale: dapprima in calo con un duro annuncio di Trump relativo a nuove tariffe sui beni di consumo cinesi, seguito da una rappresaglia di Pechino sulle importazioni agricole dagli Stati Uniti; poi in recupero sull’onda della bilancia commerciale in Cina, migliore delle aspettative e positiva per la tenuta dell’economia globale; infine, nell’ultima seduta di contrattazioni, ancora in ribasso per via di un’indiscrezione di Bloomberg sul fermo delle licenze alle imprese Usa che lavorano con Huawei, il gigante cinese delle telecomunicazioni al centro della contesa sino-americana. Alla fine della settimana il saldo risulta pesante per entrambe le borse: l’S&P500 è tornato ai livelli di fine luglio (antecedente all’ennesimo inasprimento della questione dazi) e il listino di Shanghai ha toccato i minimi dell’ottobre scorso.

LA FOTOGRAFIA andamento dei principali indici azionari

Piazza Affari cade col Governo