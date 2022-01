Le Borse peggiorano e guardano alla Fed. A Milano stacco cedola per Enel e Snam

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Sono in netto calo le Borse europee, dopo la frenata registrata venerdì 21 e nell'attesa degli annunci della Federal Reserve. La due giorni di riunione del Fomc, il braccio operativo della Fed, in calendario martedì e mercoledì farà da bussola alla settimana dei mercati finanziari. Gli analisti ritengono che l'istituto centrale opterà per lo status quo, ma dovrebbe fornire indicazioni sulle mosse di marzo, quando il costo del denaro dovrebbe essere ritoccato al rialzo, forse anche di 50 punti.



Anche la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha sottolineato che è "estremamente importante" che la Fed comunichi chiaramente i suoi piani di politica monetaria per evitare sorprese, sottolineando che l'aumento dei tassi d'interesse da parte dell'istituto Usa potrebbe "raffreddare" la gia' debole ripresa economica di alcuni Paesi. Gli investitori, intanto, preferiscono alleggerire le posizioni. Venerdì scorso Wall Street ha accusato un forte calo, soprattutto a livello di Nasdaq che ha perso il 2,7% in una sola seduta e il 7,6% nel corso della scorsa settimana. Tuttavia fa ben sperare l'indicazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, secondo cui la variante Omicron potrebbe rappresentare la fine della pandemia in Europa.

Milano arretra nel FTSE MIBe sconta anche l'effetto tecnico dovuto alla distribuzione dei dividendi da parte di due big come Enel e Snam. In flessione di mezzo punto percentuale anche Francoforte (DAX 30), Parigi (CAC 40) e Madrid (IBEX 35).

A Milano focus sulle tlc, Eni porta in Borsa Var Energi



A Piazza Affari giorno di stacco degli acconti sul dividendo per Enel e Snam. Enel staccherà 19 centesimi per azione (per un rendimento del 2,7% sul prezzo di chiusura di venerdì 21), Snam di 0,1048 (2,05%). Attenzione su Eni, dopo l'annuncio che la controllata Var Energi AS sara' quotata alla Borsa di Oslo. L'operazione rientra nella strategia di Eni di valorizzazione dei propri asset al fine di liberare nuove risorse da allocare per l'accelerazione della strategia di transizione energetica. Occhi puntati anche su Telecom Italia, dopo che nei giorni scorsi Pietro Labriola e' stato nominato amministratore delegato e nell'attesa che Iliad sveli il proprio ingresso nel fisso e nella fibra. Ma il settore tlc è sotto i riflettori soprattutto per le indiscrezioni relative alla possibile combinazione delle attività italiane proprio da parte di Iliad e di Vodafone.

BTp, spread e rendimenti stabili guardando al Quirinale



Stabile lo spread tra BTp e Bund che per il momento non risente dell'incertezza del quadro politico italiano: si apre ufficialmente l'iter per l'elezione del Presidente della Repubblica. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco si attesta a 141 punti base, invariato rispetto al riferimento precedente. In lieve calo si segnala il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta all'1,35% dall'1,36% del closing di venerdì 21 gennaio.