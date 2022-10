Le Borse prendono fiato dopo il rally, sale l'attesa per il vertice Opec+ sul petrolio

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo il rally delle ultime due sedute, innescato dall'allentamento delle pressioni sui rendimenti dei titoli di Stato, le Borse europee tirano il fiato e iniziano la seduta in ribasso. L'attenzione è già rivolta ai dati sull'occupazione americana: oggi è atteso quello sul lavoro nel settore privato, domani quello sulle richieste di sussidi e, soprattutto, venerdì quello generale, cruciale per capire se la Federal Reserve deciderà di allentare la presa sui tassi o proseguirà per la strada particolarmente aggressiva percorsa finora. In primo piano anche l'escalation delle tensioni geopolitiche, con il fronte russo-ucraino da un lato (e le conseguenti ricadute sulla crisi energetica) e i test missilistici di Stati Uniti e Corea del Sud in risposta alla provocazione di Kim Jong-un, leader della Corea del Nord, che ieri ha ordinato il lancio di un missile intercontinentale a raggio intermedio sopra il Giappone. I riflettori sono inoltre puntati sul meeting dell'Opec+, con gli osservatori che attendono un taglio della produzione di 2 milioni di barili al giorno. Intanto, i future del Wti novembre scendono dello 0,07% a 86,46 dollari al barile, quelli del Brent dicembre salgono dello 0,06% a 91,88 dollari.

Germania: surplus della bilancia di 1,2mld, sotto attese

Ad agosto scorso il surplus della bilancia commerciale tedesca è risultato pari a 1,2 miliardi di euro. Si tratta di un risultato inferiore alle attese degli economisti che stimavano 4 miliardi di euro. Le esportazioni sono salite dell'1,6% su mese, mentre le importazioni sono aumentate, rispetto al precedente mese di luglio, del 3,4 per cento.

Borsa Tokyo: chiude in rialzo dello 0,5% grazie a Wall Street

La borsa di Tokyo, che ieri aveva registrato un rimbalzo di quasi il 3%, ha continuato a salire grazie a un'altra forte seduta di Wall Street, anche se a un ritmo più lento. L'indice Nikkei ha guadagnato lo 0,5% a 27.120,53 punti. La Borsa di New York ha chiuso la seconda sessione consecutiva di forte crescita, trainata in particolare dall'allentamento dei tassi obbligazionari, fattore che ha incoraggiato gli investitori a ritrovare la loro propensione al rischio. Gli investitori sono stati anche paradossalmente sollevati dal calo molto più forte del previsto delle offerte di lavoro negli Stati Uniti ad agosto. La Federal Reserve statunitense (Fed), infatti, cerca in particolare di raffreddare il mercato del lavoro per calmierare l'inflazione negli Stati Uniti.

Musk pronto a nuova offerta su Twitter, +22% a Wall Street

Ieri, intanto, è andato in scesa a Wall Street un nuovo colpo di scena nella partita su Twitter con Elon Musk ha fatto nuovamente marcia indietro, facendo sapere di volere acquistare il social media per 54,20 dollari ad azione, il prezzo offerto lo scorso aprile, prima della lunga querelle che ha visto le parti finire in tribunale. Il titolo ha chiuso con un +22,24% dopo essere stato temporaneamente sospeso per ben due volte.

