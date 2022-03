Le Borse puntano sulla ripresa a “V”, ecco i livelli da monitorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Settimana in ordine sparso per le principali Borse internazionali. In evidenza il Nikkei con un balzo del 4 per cento. Wall Street continua a fare meglio dell’Europa con S&P 500 e Nasdaq che archiviano un progresso di poco inferiore al 2 per cento. In Europa bene Milano con una crescita dell’1,3% mentre il Dax ha un bilancio in negativo. Sotto pressione i listini cinesi. I mercati sembrano cominciare a guardare a uno scenario post bellico, ma le carte in tavola del conflitto possono continuamente...