Le Borse resistono? A sostenerle è la paura degli investitori retail di perdere futuri rialzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Non è mai facile per gli investitori interpretare i tanti segnali che arrivano di volta in volta dall’economia (inflazione, disoccupazione, Pil, eccetera) e dalle banche centrali (cosa decideranno alla prossima riunione?). Soprattutto in fasi come queste, quando i segnali sono incerti e fra loro discordanti. E questo spiega anche perché i grafici di Borsa assomigliano tanto alle onde di un mare costantemente mosso. Questa settimana è la prova della difficoltà ...