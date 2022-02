Le Borse rimbalzano del 3% nonostante le bombe: ecco i motivi di tanto ottimismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Guardando le chiusure delle Borse di venerdì sera, con quelle europee rimbalzate ben oltre il 3% e quella di Mosca in recupero del 26%, verrebbe da dire che i listini si siano sollevati quando Vladimir Putin ha aperto (ma in serata ha un po’ richiuso) la porta del dialogo con l’Ucraina. Come se vedessero una guerra lampo e la fine delle ostilità. Ma questo è vero solo in parte: i listini salivano, e non poco, anche prima di questa apertura. Salivano mentre Kiev veniva bombardata. Mentre l’Europa ...