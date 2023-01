Le Borse ripartono guardando all’inflazione Usa. Mercati asiatici in rialzo

Ascolta la versione audio dell'articolo

In avvio di settimana i mercati guardano ancora ai dati macroeconomici in calendario per valutare lo stato di salute dell’economia.

In attesa del dato più rilevante, quello sull’inflazione Usa di giovedì, la settimana si apre con i dati sulla produzione industriale in Germania, che risulta in crescita in termini reali dello 0,2% su base mensile destagionalizzata, secondo la stima diffusa dall’Ufficio federale di statistica Destatis. Il dato si confronta con la flessione dello 0,4% mensile di ottobre (dato rivisto al ribasso rispetto alla precedente stima di -0,1%). Il confronto con novembre 2021, su base destagionalizzata, mostra un calo dello 0,4 per cento.



Sempre sul fronte macro-economico europeo, oggi l’Istat diffonderà i dati sull’occupazione in Italia.

Mercati azionari in rialzo in Asia

Seduta in deciso rialzo per le Borse asiatiche, con l’indice Msci per i mercati emergenti che entra in una fase di mercato rialzista, grazie a un recupero di oltre il 20% dai minimi di ottobre.

A spingere i listini sono la strada della riapertura e del sostegno all’economia imboccate con decisione da Pechino e le scommesse su un rallentamento della stretta monetaria della Fed, dopo che i dati di venerdì scorsi hanno visto l’indice Ism entrare in una fase di contrazione e i salari raffreddarsi.