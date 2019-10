Borse europee senza mordente, attesa per i dossier Brexit e Usa-Cina A Piazza Affari nessun impatto dal confronto tra governo e Ue sulla legge di bilancio dopo la lettera della Commissione europea e le parole di Moscovici. Nuovi massimi per Poste Italiane mentre perde terreno Buzzi. Sterlina ripiega dai massimi, spread chiude a 140 punti

Le Borse europee, poco mosse per tutta la seduta, hanno chiuso poco distanti dalla parità: ha prevalso la cautela in attesa di sviluppi sui negoziati Usa-Cina sul commercio e sulla Brexit. Parigi ha finito a +0,17%, Francoforte a +0,05%, Madrid a -0,2% circa e Londra a +0,66%. Pochi gli spunti anche a Milano (+0,04%), dove la lettera con richieste di chiarimenti inviata dalla Ue all'Italia non ha provocato scossoni né sugli indici né sullo spread (140 punti alla chiusura, dai 142 di ieri). La Commissione europea ha inviato una lettera al Governo italiano per chiedere chiarimenti sulla manovra e verificare la congruità dei piani di bilancio con le regole del patto di stabilità, ma il commissario agli affari economici Pierre Moscovici ha detto che nn c'è una crisi con l'Italia sul bilancio, che non sono state chieste modifiche del bilancio e che la lettera è fattuale e diversa dalle precedenti. Moscovici ha comunque chiarito che il caso Italia sarà esaminato nella ulteriore procedura del semestre europeo.



Sul Ftse Mib bene titoli sanità, Azimut e Telecom

A Piazza Affari in luce Recordati(+1,69%), Azimut (+1,65%) e Diasorin (+0,77%), che ha ricevuto la certificazione delle autorità americane per il test per la diagnosi dell'epatite C nel mercato statunitense. Poste Italiane (+1,16%) ha aggiornato i massimi storici a 11,07 euro per azione (10,925 alla chiusura) sostenuta da un «buy» di Goldman Sachs. In assenza di notizie sul braccio di ferro tra Pechino e Washington, ci sono state vendite contenute sui titoli esposti al discorso dazi. Inoltre Buzzi Unicem (-1,01%) ha perso terreno, mentre gli investitori valutano le possibili ricadute della legge di Bilancio sul settore delle costruzioni.

Borse, 5 market mover da tenere d'occhio la settimana prossima

Banche sottotono, a St non bastano i conti di Ams

Non particolarmente brillanti invece le banche, con l'eccezione di Bper Banca (+1,1%), che ha proseguito sulla via dei rialzi imboccata ieri dopo che Kepler Cheuvreux ha rafforzato il giudizio a "buy", ritoccando l'obiettivo di prezzo da 4,20 a 4,40 euro. Gli acquisti nella prima parte della seduta avevano sostenuto Stmicroelectronics , che però ha poi chiuso in calo con la debolezza del settore in Europa. Ignorati dunque i conti dell'austriaca Ams, migliori delle attese. Ams, leader nei sensori e fornitore di Apple (che rappresenta circa la metà dei ricavi) ha chiuso il terzo trimestre con ricavi a 645 milioni di dollari, a fronte dei 617 attesi dal consensus di mercato. Anche per il quarto trimestre la società si aspetta di fare meglio delle previsioni: la guidance è per ricavi tra i 610 e i 650 milioni contro i 603 stimati dagli analisti. In coda al Ftse Mib Campari (-1,86%) che allunga la serie negativa iniziata a metà ottobre, penalizzata dalle incertezze sui dazi, anche se la società ha varie volte detto che un eventuale impatto negativo non si sentirà nel breve termine. Deboli anche Finecobank (-1,36%), dopo gli acquisti della vigilia sul comparto del risparmio gestito, Fiat Chrysler Automobiles (-0,68%) e Leonardo (-1,02%), che pure ha firmato un nuovo accordo di distribuzione per il mercato degli elicotteri civili in Sudafrica con Absolute Aviation Group.

Buzzi giù col settore per possibili impatti dal Dl Fiscale

Buzzi da parte sua risente, insieme all'intero settore costruzioni, del possibile impatto del meccanismo per il versamento delle ritenute fiscali ai lavoratori nell'ambito di appalti e subappalti pubblici e privati previsto dal Dl Fiscale. Con un comunicato unitario, le associazioni imprenditoriali del settore denunciano infatti «un ulteriore aggravio burocratico e un pesante drenaggio di risorse ai danni delle imprese». Le associazioni

chiedono quindi «un immediato ritiro della misura iniqua e dannosa che, cosi' come formulata, punisce anche gli operatori sani del settore mettendone a rischio la sopravvivenza».