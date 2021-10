Le borse si fanno piccole, maneggevoli e attente a conservare solo l'essenziale

3' di lettura

Lo scorso anno ho sostituito la mia pesante tote bag in pelle con le spaziose tasche di un piumino, per cui mi sono abituata a sentirmi leggera, comoda e, soprattutto, libera. La borsa – insieme a tutte le monete sparse, ai fazzoletti spiegazzati e a tutte quelle cose che tendono sempre a raccogliersi sul fondo – sembra un relitto della vita pre-pandemia. Per fortuna, ora gli stilisti offrono una gamma di contenitori minuscoli e chic per ognuno dei nostri piccoli e indispensabili oggetti quotidiani, e stanno riducendo le dimensioni delle borse, progettandole con proporzioni più ridotte.

Dolcevita in cashmere (1.750 €), pantaloni in lana e seta(1.200 €) e micro bag Saddle in pelle (1.900 €), tutto DIOR. Calze in filato di bambù, SUCCO (32 €). Mocassini in pelle, JOHNLOBB (1.410 €). Accessori, da sinistra, porta smartphone The Curve, ALEXANDER MCQUEEN(450 €). Borsa Mini Camera in pelle, LEMAIRE (490 €). Porta occhiali Smart in pelle, DEL'EP (145 €). In tutto il servizio, ear cuff Vice Versa in argento, D'HEYGERE (230 €). Bicicletta Urbanized Gents 52 Graphite, SMARTECH.

Loading...

«Tutte desideriamo portarci in giro meno cose», concorda Heather Gramston, responsabile degli acquisti womenswear da Browns Fashion. «Gli accessori si stanno evolvendo in questa direzione, per offrire una soluzione ad hoc per tutto quello di cui si può avere bisogno, sia una sacca portabottiglia per andare in palestra o una tasca in cui infilare solo carta di credito e rossetto». Dalla borsa portaborraccia in rafia intrecciata, con logo Fendi, a quella firmata Métier, in lino color sabbia con strap in pelle a contrasto, la ricca proposta di bottle bag si accorda alla sensibilità green anti-plastica e al desiderio di una nuova praticità. Lo stesso vale per Hermèsway, la mini bag porta smartphone di Hermès, appena presentata alle collezioni autunno/ inverno 2021, completa di tasca per carta di credito, vano portarossetto e speciale comparto per AirPods.

Polo in blend di seta (460 €) e girocollo in cashmere (260 €), tutto RAYE. Pantaloni in lana, JOSEPH (425 €). Accessori, dall'alto in senso orario, porta rossetto in pelle metal-free, GUCCI (250 €). Secchiello Balloon da portare al collo in pelle e ottone, LOEWE (550 €). Porta smartphone Hermèsway in pelle, HERMÈS (2.000 €). Porta AirPods in pelle e jacquard, AU DÉPART (295 €). Charm bag Pico Peekaboo in pelle, FENDI (750 €). Marsupio T Timeless in pelle, TOD'S (850 €). Sulla bici, porta borraccia in lino e pelle, MÉTIER (390 €). Borraccia in acciaio con sistema autopulente, LARQ (109 €).

I mini accessori Lemaire in pelle, che spaziano dalla borsa ispirata a una custodia per fotocamera con chiusura a forma di lente al portachiavi in pelle, appeso a un sottile cordoncino, possono essere indossati in molti modi e in diverse combinazioni: alcuni si portano a tracolla o appesi al collo; altri si possono infilare nel passante di una cintura. «Ci piacciono le borse che lasciano le mani libere e tutto quello che fa sentire leggeri: borse ergonomiche, tasche capienti, giacche leggere, scarpe soft», dicono i designer Christophe Lemaire e Sarah-Linh Tran.