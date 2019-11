Le Borse sono care ma la bolla è sui bond. Così investire è diventato un enigma

4' di lettura

L’indice S&P 500, il più importante al mondo del mercato azionario, è salito da inizio anno al 15 novembre del 26% portandosi oltre i 3.100 punti. Si tratta di livelli inesplorati, così come per il tecnologico Nasdaq (che ha superato gli 8.000 punti, oltre 3.000 in più rispetto a quei 5.000 da cui capitombolò fino a 900 punti negli anni 2000 quando scoppiò la bolla dei titoli Internet) e il Dow Jones (+20% da inizio anno e vicinissimo ai 28mila punti).

Dai minimi di periodo, che risalgono al 6 marzo del 2009 quando l’S&P 500 scivolò nella soglia doppiamente funesta dei 666 punti (è anche il numero indicato nella Bibbia, Apocalisse capitolo 14, come il numero del diavolo) la Borsa americana è cresciuta del 367% (quindi ha più che quadruplicato il valore) senza contare i dividendi distribuiti nel frattempo (che seppur più magri di quelli distribuiti in Europa perché negli Stati Uniti prevale una logica di buy backs rispetto a quella delle cedole, rappresentano comunque un altro 2,5% annuo da inserire nel computo finale).

Wall Street rischia una bolla finanziaria?

La domanda che ci si pone in casi come questi, quelli in cui la fase espansiva delle Borse sembra non aver fine, è appunto se ci troviamo in presenza di una bolla finanziaria. Se così fosse entrare a questi livelli potrebbe essere estremamente pericoloso perché poi quando le bolle scoppiano fanno male. E chi rimane con il cerino acceso in mano rischia di perdere gran parte del capitale investito.

Per valutare se una Borsa è cara o meno gli analisti utilizzano sopratutto il multiplo che misura il rapporto tra il prezzo di Borsa e gli utili. Come evidenzia il grafico d’apertura dell’articolo, l’indice S&P 500 ai valori attuali (che come ricordato sono i massimi di tutti i tempi) vale 18,1 volte gli utili attesi per i prossimi 12 mesi. A inizio gennaio 2019 il multiplo era più basso (15 volte). Ciò vuol dire che con il rialzo di quest’anno il più importante indice borsistico al mondo è diventato certamente più caro.

BORSE CARE O NO? Il rapporto tra prezzo e utili dei listini azionari (Fonte: Ufficio Studi Sole 24 Ore)

Ciò che colpisce però è che, in ogni caso, non si tratta di un multiplo che indica la presenza di una bolla finanziaria. Non siamo lontani dalla media storica (compresa tra i 15 e i 16 punti per questo indice). Quindi, dati alla mano, Wall Street è oggi cara ma non sembra - purché le attese di crescita degli utili per l’anno prossimo vengano confermate - che ci siano i presupposti per lo scoppio di una bolla finanziaria.