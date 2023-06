Le Borse superano di slancio la settimana Fed e Bce. Cosa può fermarle adesso?

4' di lettura

Tanto temuta alla vigilia, alla fine si è dissolta come una bolla di sapone. I mercati schivano, anzi superano ripartendo addirittura di slancio la settimana chiave di metà giugno caratterizzata dalle riunioni «spartiacque» delle tre principali Banche centrali mondiali, oltre che da scadenze tecniche importanti: New York viaggia ai massimi da un anno non soltanto quando si guarda al Nasdaq contagiato dal boom dell’intelligenza artificiale; Tokyo rinnova quasi a ogni seduta il primato da addirittura...