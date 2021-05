Per le Borse ancora una settimana di focus sull’inflazione

2' di lettura

Ancora una settimana positiva per i principali listini internazionali. Solo l’indice S&P 500 ha chiuso in lieve flessione. Per le altre Borse rialzi frazionali se escludiamo il balzo (+3,7%) della piazza indiana. Per la seconda settimana consecutiva le principali Borse hanno chiuso vicino ai massimi recuperando i minimi toccati durante la settimana: si conferma un mercato che acquista le debolezze. Il tema centrale resta quello dell’inflazione e l’appuntamento più importante è quello di venerdì, ...