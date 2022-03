Le Borse tornano al pre-guerra, ma la Cassandra dei mercati vede recessione

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non è un cessate il fuoco, ma un principio di de-escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Non c’è un accordo di pace, ma almeno un minimo passo avanti. Non è stato l’incontro tra Putin e Zelesnky, ma forse la sua premessa. Pur con tutte le incertezze che ancora circondano le trattative tra Mosca e Kiev, i mercati finanziari martedì non potevano che lasciarsi andare a una speculativa speranza. Così le Borse europee, che soffrono maggiormente il conflitto, hanno spiccato il volo: Milano +2,41...