Le borse tornano toniche, ora si guarda agli eventi in Cina

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Settimana brillante sulle borse internazionali. Erano mesi che non si registrava un rialzo corale con tutti i listini in positivo. In evidenza l’indice Nikkei con un progresso superiore al 3% grazie allo yen debole. Guadagni superiori al 2% per il Dax, poco sotto l’indice S&P 500 e Milano. A dare benzina al mercato sono state le trimestrali Usa: la stagione dei risultati societari è iniziata con utili superiori alle attese dal mondo finanziario. Importanti anche le rassicurazioni da Pechino sul caso...