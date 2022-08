Borse si rafforzano: dagli Usa altro segnale positivo sull'inflazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le Borse europee tornano a salire approfittando di un nuovo indicatore positivo sul fronte dei inflazione: se i prezzi al consumo americani, stabili nel mese di luglio e in rallentamento su base annua, sono stati la prima sorpresa capace di vivacizzare gli acquisti sui mercati finanziari nella seduta di mercoledì 10, il primo calo dopo due anni e mezzo dei prezzi alla produzione negli Usa stanno dando nuova spinta ai listini azionari ma anche ai titoli di Stato indebolendo ulteriormente il dollaro americano.

Il FTSE MIB di Piazza Affari è tra i migliori insieme all'IBEX 35 di Madrid, mentre sono in recupero Francoforte (DAX 40) insieme a Parigi (CAC 40) e Londra (FT-SE 100).

Positiva anche Wall Street

In rialzo anche Wall Street. «È troppo presto per cantare vittoria sull'inflazione», ha comunque avvertito Mary Daly, presidente della Federal Reserve di San Francisco, in un'intervista al Financial Times concessa dopo il dato di mercoledì sui prezzi al consumo. Daly non ha escluso un terzo aumento consecutivo dei tassi d'interesse di 75 punti, una politica certamente aggressiva per contrastare l'inflazione, ma si è mostrata favorevole a un possibile rallentamento. I tassi d'interesse, vicini allo zero fino a marzo, sono ora al 2,25-2,50%.

A Piazza Affari salgono i petroliferi, Tim tra i migliori



A Milano bene Telecom Italia e i petroliferi. Enie Tenaris tra i più vivaci, risale Saipem che si è aggiudicata tre nuovi contratti in Angola per 900 milioni di dollari complessivi. Positivi i titoli bancari con Banca Pop Er che si conferma il titolo del momento nel settore: +30% nelle ultime due settimane.

Nel resto d'Europa spicca il gruppo assicurativo olandese Aegon dopo i conti trimestrali e l'acconto sul dividendo oltre le attese, mentre precipitano Sanofi e GlaxoSmithKline per i timori legate alle cause legali contro il farmaco Zantac.