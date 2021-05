L’inflazione Usa spaventa le Borse, Milano recupera dai minimi

4' di lettura

Borse europee in recupero nel primo pomeriggio, dopo una mattinata in profondo rosso, provocata dallo spettro dell'inflazione e dal sell-off su petrolio e materie prime. Intanto dagli States sono arrivati dati a luci e ombre: sono calate oltre le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione, ma preoccupa l'andamento dei prezzi alla produzione. Così l'inflazione Usa resta il tema chiave sui mercati e se i listini del Vecchio Continente alla vigilia si erano salvati, grazie alla revisione al rialzo delle stime di crescita da parte della Commissione europea, oggi soffrono per il timore di un rialzo dei tassi legato all'impennata dei prezzi. Le vendite stanno colpendo senza distinzioni tutte le piazze europee. Tuttavia Milano, arrivata a cedere il 2%, ha ridotto sensibilmente le perdite nel primo pomeriggio, anche se il bilancio di numerose blue chips rimane negativo. I cali peggiori si registrano nei comparti legati alle materie prime - dopo la recente corsa - auto, petrolio e banche. Peggiora invece lo spread, salendo al di sopra dei 117 punti.

Il nodo resta sempre quello dell'inflazione. I prezzi al consumo negli Usa sono saliti al 4,2% tendenziale, con l'aumento mensile maggiore dal 2009. Ora domanda nelle sale operative è se si tratti di un rialzo temporaneo o strutturale, questione decisiva per le prossime mosse delle Banche centrali e il prosieguo dei loro maxi-programmi si sostegno all'economia, con in testa la Fed. Ma «il rialzo deciso dell’inflazione ha sorpreso anche alcuni membri Fed, i quali almeno per adesso, non hanno fatto trapelare preoccupazione» sottolineano gli analisti di Mps Capital Services.

Loading...

Andamento Piazza Affari FTSE Mib Loading...

A Piazza Affari scivola il risparmio gestito, corre Nexi



A Milano sono in evidenza le azioni di Pirelli & C dopo la trimestrale. In “verde” anche Diasorin e Recordati. Recuperano terreno le Nexi, le migliori del Ftse Mib, e le Stmicroelectronics. Si muovono invece all'insegna della debolezza le banche, nonostante che alla vigilia Moody's abbia migliorato l'outlook su diversi istituti italiani, tra cui Banco Bpm, Bper, Intesa Sanpaolo e Mediobanca. In deciso calo Banca Generali assieme a tutto il comparto del risparmio gestito. Sono inoltre vendute le Tenaris e le Eni in scia al crollo delle quotazioni del petrolio. Le vendite colpiscono le materie prime in tutta l'Europa, a partire dal petrolio che alla vigilia si era salvato grazie al report dell'Aie che ha rivisto la domanda leggermente al ribasso per il 2021 a causa della crisi indiana, ma sottolineando come i prossimi mesi saranno caratterizzati da una forte accelerazione, dando luogo a un deficit di produzione per fine 2021.

Pirelli tonica dopo trimestre sopra attese

Numeri migliori delle attese nel trimestre e target confermati e raggiungibili spingono Pirelli & C. I numeri dei ricavi e dell'ebit "adjusted" nel primo trimestre sono risultati sopra le attese del consensus, con un indebitamento a 3,91 mld di euro in linea con le stime. Dopo i numeri e la call, gli analisti di Mediobanca hanno alzato il rating da "underperform" a "neutral" con target price che passa a 4,8 da 4,4 euro. Oddo conferma "outperform" sul titolo con prezzo obiettivo a 5,8 euro. BofA (che ha "buy" su Pirelli) sottolinea che si tratta di un altro gruppo che batte le stime ma mantiene la guidance. «La leva operativa - dice invece Equita - è stata deludente - (solo 14%) a causa del ritorno di una parte dei costi discrezionali tagliati nel 2020 per la pandemia. Questo effetto sparirà nei prossimi trimestri, per questo il management è fiducioso di centrare le guidance 2021 (confermate) nella parte alta in assenza di disruption (come un chip shortage peggiore delle attese)».

BTp triennali per 3 mld, rendimento sale di 11 cent

Buona domanda e rendimenti in lieve rialzo per i BTp assegnati in asta dal Tesoro. Nel dettaglio il Tesoro ha emesso la quinta tranche del BTp a 3 anni scadenza 15/04/2024 per 3 miliardi a fronte di una richiesta pari a 4,228 miliardi. Il rendimento e' salito di 11 centesimi attestandosi a -0,06%. Collocata anche la prima tranche del nuovo BTp benchmark a 7 anni scadenza 15/07/2028: a fronte di richieste per 6,080 miliardi l'importo emesso e' stato pari a 4,5 miliardi mentre il rendimento si e' attestato allo 0,69%. Infine, la quarta tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/09/2051 è stata assegnata per 1,75 miliardi a fronte di una domanda totale pari a 2,269 miliardi e ha spuntato un rendimento lordo del 2,06%. Il regolamento dell'asta cade sul prossimo 17 maggio.