Le caratteristiche che rendono appetibile un’impresa per gli investitori cinesi

Quindi qualsiasi azienda che voglia essere oggetto di investimento cinese deve in primo luogo rimettere la casa in ordine rispolverando la propria storia, unicità e storytelling, per essere desiderabile sui mercati asiatici.

Controllo di maggioranza. Il punto precedente spiega anche il motivo per il quale le aziende cinesi sono interessate esclusivamente al controllo di maggioranza. Questo per potersi tutelare nel proprio mercato nel quale investire nella creazione della notorietà del marchio straniero senza il rischio che dall’oggi al domani venga loro tolta la concessione per il mercato cinese: come ad esempio è successo a Starbucks nel 2017 quando al distributore locale che in vent’anni aveva costruito un impero di 1.300 negozi non venne rinnovata la concessione e fu obbligato a vendere la sua quota a Starbucks.

La buona notizia è che controllo di maggioranza non significa necessariamente controllo delle attività del day by day. La Cina, come tante altre culture manageriali asiatiche, manca di talento con comprensione delle dinamiche internazionali e come sopra citato, in generale dimostra un interesse minore a sviluppare i mercati occidentali rispetto allo sviluppo domestico, pertanto è abbastanza comune che la gestione ordinaria venga lasciata al management originale. Qui il consiglio è di non perdere tempo ad approcciare investitori cinesi se non si ha intenzione a medio termine di vendere la maggioranza dell’azienda.

Che tipo di financials. Al momento di valutare M&A gli investitori cinesi non si differenziano in modo significativo da altri investitori globali: multipli di EBITDA, cash flow e posizione finanziaria netta sono i tipici KPIs. Ma ci sono due differenze significative:

1) Sensibilità alla quota di mercato interna: per potere vendere la propria storia e tradizione è necessario che il brand sia autenticamente visibile in Italia. Quindi ad esempio se si tratta di un’azienda del food, deve avere una quota di mercato accettabile e soprattutto deve essere visibile presso la grande distribuzione italiana. Fino al Covid il top della piramide della società cinese viaggiava molto, e pertanto questi consumatori avevano e torneranno ad avere la possibilità di verificare in prima persona se la storia che viene loro raccontata sia autentica nel paese di origine.

2) Accesso a finanziamenti e patient capital: le aziende cinesi hanno accesso a vaste disponibilità di liquidità a basso costo attraverso le banche nazionali, e pertanto hanno anche un orizzonte temporale di più lungo periodo rispetto agli investitori occidentali, ed entrambi i fattori sono sicuramente un vantaggio.

Fermo restando che il controllo di maggioranza rimane un requisito indispensabile a medio termine per gli investitori cinesi, è però possibile creare delle configurazioni by step che permettano inizialmente a tutte le parti di raggiungere i propri interessi. Ad esempio un sistema a volte utilizzato dagli investitori cinesi è la creazione di una holding ancora a maggioranza italiana, ma con una JV cinese a maggioranza locale.