Le carte di Picasso

Il passo successivo è il Cubismo, un nuovo utilizzo della carta (papier-collé) sperimentando con altri materiali che fino ad allora non erano stati usati nell'arte per creare collage e “costruire” quadri in rilievo e opere in tre dimensioni. Poi l'ispirazione classica nata a Roma, le sue personalissime interpretazioni del mito del minotauro che diventa un alter ego e sempre la sperimentazione con la carta.

L'opera pìu grande in mostra, la monumentale “Femmes à leur toilette” del 1937/38, è un enorme collage di pezzi di carta da parati con gouache su carta. La capacità di utilizzare e trasformare qualsiasi cosa è particolarmente evidente nel periodo della seconda guerra mondiale, quando non c'erano materiali per artisti e Picasso ha creato animali e cose ritagliando e bruciando fazzoletti e tovaglioli di carta e qualsiasi cosa avesse sottomano.

Picasso disegnava in continuazione, dovunque fosse, su ogni superficie disponibile. Una sala riunisce una serie variegata di schizzi e disegni su carte preziose ma anche su buste di lettere ricevute, cartoline, tovaglioli, menù di ristoranti, programmi teatrali, ritagli di giornale e perfino biglietti del tram. Per sua stessa ammissione l'artista non buttava via niente e accumulava quantità straordinarie di carte di ogni tipo, che sono ora conservate al Musée national Picasso-Paris, che ha prestato gran parte delle opere in mostra alla Royal Academy.

Picasso and Paper, Royal Academy of Arts, Londra, fino al 13 aprile