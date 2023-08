Le Cascate e gli arcobaleni del Columbia River Gorge

E' l'esperienza più rinfrescante, quella di pedalare verso le cascate formate dal Columbia River Gorge che, ammirate dal Crown Point in tutte le loro conformazioni, salti e cascatelle, designano volute di acqua sopra le rocce e incorniciano i boschi di splendidi arcobaleni. Si può seguire lo spettacolare itinerario on the road dell'Historic Columbia River Highway, per raggiungere così Multnomah, Bridal Veil e le cascate di Latourell falls. Giunti a queste mete, si consiglia di immettersi sui sentieri che da lì si dipanano nei pressi delle cascate, perché la vegetazione spontanea e i fiori selvatici della Rowena Crest o il trekking alla Dog Mountain e ancora la route in mountain bike che conduce attraverso il Post Canyon o semplicemente camminare lungo le rive dell' Hood River per vedere quegli autentici saltimbanchi che sono Hood River i windsurfer infonde tanta allegria.

