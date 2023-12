Le case funerarie sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il panorama del settore funerario italiano sta vivendo una profonda rivoluzione orientata verso la sostenibilità ecologica, con EuroFunerali che si è distinto attraverso la realizzazione di due Case Funerarie ad Impatto Zero. Questa iniziativa non solo si è rivelata un successo dal punto di vista ambientale, evitando oltre 100.000 kg di emissioni di CO2 e piantando il corrispettivo di 3.000 alberi, ma ha anche posto le strutture delle Case Funerarie di Torino, Collegno e Grugliasco tra le prime nella provincia torinese, con una classe energetica A4.



L’aspetto termico di queste innovative strutture è un autentico trionfo dell’ecosostenibilità. Un sofisticato impianto di climatizzazione attivo è alimentato completamente da pannelli fotovoltaici, garantendo un comfort senza precedenti durante tutto l’anno senza alcun impatto ambientale. Il rivestimento in fibre naturali ha un duplice scopo, contribuendo all’isolamento termico e massimizzando l’efficienza energetica complessiva. Un giardino al primo piano, impreziosito da numerose piante, non solo aggiunge un tocco di verde al contesto, ma svolge un ruolo fondamentale nel rinfrescare l’ambiente e nell’offrire ombreggiatura naturale.





Il ricircolo d’aria, anch’esso alimentato da energia solare, ha eliminato la necessità di finestre, conseguentemente riducendo ulteriormente il consumo energetico complessivo della struttura. Da notare che l’Impatto Elettrico è stato completamente azzerato grazie a un impianto fotovoltaico in grado di coprire l’intero fabbisogno elettrico. L’illuminazione, gestita con accortezza attraverso l’uso di sensori laser, fa largo uso di LED ad alta efficienza energetica e lampade solari, minimizzando l’utilizzo di energia durante le ore diurne. I lucernari presenti in ogni stanza massimizzano l’illuminazione naturale, eliminando praticamente la necessità di ricorrere a luci artificiali.



La visione ecologica di EuroFunerali si estende oltre la struttura stessa, con una progettazione attenta all’integrazione armoniosa nel tessuto urbano. L’insonorizzazione tramite rivestimenti naturali e il porticato esterno in legno non solo contribuiscono a un aspetto visivo accattivante, ma favoriscono anche un’integrazione perfetta con l’ambiente circostante. Il rivestimento esterno in materiali naturali ha la particolarità di assorbire il calore solare, contrastando così gli effetti negativi su edifici circostanti, a differenza di materiali meno ecologici come il vetro.



Da ogni prospettiva, dalla fase di progettazione al funzionamento quotidiano, la Casa Funeraria di Torino e la sua controparte di Collegno e Grugliasco incarnano una politica di costruzione completamente ecosostenibile, rappresentando un esempio che potrebbe fungere da ispirazione per altre strutture a intraprendere un cammino simile verso un futuro più verde. Tuttavia, EuroFunerali non si ferma qui. In linea con il suo impegno ambientale, è in corso l’installazione di colonnine elettriche nel parcheggio, offrendo un servizio di ricarica gratuito. Inoltre, è in fase di sperimentazione l’installazione di generatori eolici urbani, un ulteriore passo verso l’autosufficienza energetica e l’innovazione ambientale.

EuroFunerali emerge come un autentico faro di speranza e cambiamento in un settore che spesso viene trascurato in termini di sostenibilità. La sua eco-oasi di pace non solo dimostra che la sensibilità ambientale può coesistere con la tradizione, ma apre la strada a un futuro più sostenibile e armonioso per tutti.