Le Casse in campo per aiutare gli iscritti. Appello al Governo per agevolare gli aiuti In arrivo la proroga di versamenti e adempimenti, serve però il nullaosta dei ministeri. Appello al Gorverno per accelerare l’iter e per tutelare i professionisti. di Federica Micardi

9' di lettura

Casse di previdenza dei professionisti in campo per aiutare gli iscritti. Il tutto tra le difficoltà legate all’impossibilità di incontrarsi, e quindi improvvisando Consigli di amministrazione a distanza, e con gli uffici che faticano a lavorare a pieno regime perché in smart working.

Proroga di versamenti e adempimenti

I Cda, che già si erano allertati per i colleghi residenti nella prima “zona rossa”, si stanno ora adeguando per estendere, dove possibile, le delibere prese in quel frangente. Si tratta, in primis, della proroga di versamenti e adempimenti; attenzione però che in caso di versamento già effettuato non è prevista la restituzione.

Offerte ad hoc

C’è poi chi si è spinto più in là, come Cassa forense che per l’emergenza coronavirus ha elaborato due offerte sanitarie ad hoc. Oppure Inarcassa che prevede un sussidio in caso di contagio, ricovero o decesso causato da Covid-19.

La lettera al governo

Le Casse cercano di agire in tempi rapidi per offrire ai propri iscritti risposte immediate. C’è un però, e riguarda le regole a cui questi enti sono soggetti. Anche di questo problema parla la lettera che l’Adepp, l’associazione che rappresenta gli enti di previdenza dei professionisti, ha scritto al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo e al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Nella missiva si parla del rischio concreto che singoli enti si trovino nell’impossibilità di assicurare la puntuale osservanza dei diversi adempimenti prescritti dalla legge, dagli Statuti e dai Regolamenti.

L’Adepp chiede ai ministri la possibilità per le Casse di derogare pro tempore alla normativa vigente, o in alternativa di richiedere ai ministeri vigilanti (Economia, Lavoro e Salute), ora impegnati su molteplici fronti, di procedere all’approvazione di eventuali modifiche regolamentari in tempi brevissimi.