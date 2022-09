Le catene più corte non frenano la crescita dei traffici marittimi

3' di lettura

Osservare le dinamiche del commercio marittimo, di come cambiano le rotte, dei traffici nei porti e del passaggio delle navi nei grandi snodi globali come Suez o Gibilterra aiuta a capire come sta cambiando l’economia mondiale. Dal mare transita oltre il 70% (in valore) e il 90% (in volume) di tutto l’import-export globale. Trasporti marittimi e logistica valgono circa il 12% del Pil mondiale. Ecco perché la fotografia di questi flussi consente di comprendere gli impatti geoeconomici dei cambiamenti in atto e di come questi modifichino gli equilibri globali. È questo il panorama che offre il 9° Rapporto annuale sull’economia marittima che viene presentato giovedì 29 settembre a Napoli da Srm, Centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo.

Emerge con chiarezza un cambiamento molto forte che è in atto, iniziato probabilmente già prima della pandemia ma poi accelerato durante i due anni di Covid e ora, in questo 2022, con la guerra in Ucraina. Osserviamo cioè un ripiegamento della globalizzazione in chiave più regionale, con le supply chain che si accorciano per essere meno esposte a rischi geopolitici e ai colli di bottiglia logistici. Questo processo rafforza la tendenza al reshoring e al friendshoring, ossia la ricollocazione dei siti produttivi vicino ai mercati di sbocco e soprattutto in aree geografiche più affini e “amiche”. Si stima che il 60% delle aziende europee e statunitensi preveda nei prossimi tre anni di far rientrare parte delle proprie produzioni asiatiche in Europa e negli Usa.

Loading...

Sta cambiando anche un altro paradigma che ha caratterizzato il ventennio della globalizzazione: il modello del just in time. In un mondo che girava velocemente, dove merci e persone si spostavano con rapidità e relativa puntualità, a fronte di un’esigenza di materiale, si chiamava il fornitore e, tempo pochi giorni, la merce sarebbe arrivata a prezzi sostanzialmente stabili. Oggi sappiamo che non è più così.

Questo cambiamento obbliga le imprese a ricostituire scorte e magazzini per compensare almeno parzialmente gli effetti dell’incertezza su prezzi e approvvigionamenti. Ma questo cambio di paradigma comporta più costi, organizzazione diversa, gestione complessa degli spazi e della logistica.

In tutto questo due sono gli elementi chiave che emergono dal Rapporto: nonostante il quadro generale, i traffici marittimi globali sono ancora in crescita dell’1,1% (benché le stime siano state riviste al ribasso) toccando i 12,2 miliardi di tonnellate di merci movimentate quest’anno, per poi aumentare ancora del 2,3% nel 2023.