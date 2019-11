Le Cesarine, per il salto di qualità apertura al venture capital Obiettivo ricavi a 34 milioni nel 2024 per la startup specializzata in home food. L’aumento di capitale alla fine sarà nell’ordine dei 4 milioni. di Andrea Biondi

(bernardbodo - stock.adobe.com)

2' di lettura

Aumento di capitale, apertura al venture capital e obiettivo di fatturato a 34 milioni nel 2024. Punta a fare il salto di qualità il gruppo Le Cesarine-Home Food, startup il cui core business si basa su una community di persone che fa leva sull’autenticità della cucina casalinga ospitando nelle proprie case turisti per corsi di cucina o cene.

Una storia, quella de Le Ceasarine, che prende il via nel 2004, quando viene fondata l’associazione culturale “Le Cesarine”. Il passaggio evolutivo chiave però è nel 2016 quando l’associazione viene rilevata da Davide Maggi, giovane imprenditore del digitale.

Il percorso di crescita

A lui poi si sono uniti come investitori in questa avventura imprenditori e manager del settore food come l’ad di Venchi Daniele Ferrero e Niccolò Branca, ceo dell’omonimo gruppo, ma anche, fra gli altri, Emmanuel Osti, ex managing director di L’Occitane; Marco Airoldi, ex ceo di Benetton group; Roberto Nicastro, vicepresident di Ubi Banca; Massimiliano Benedetti, former executive di Yoox Net-a-Porter Group.

Tutti a scommettere su questo progetto – in cui come general manager c’è Maria Letizia Zuffi, con anni di esperienza in Ynap, e che quest’anno ha messo agli atti partnership con Slow Food e Coop – che in fondo si basa su un concetto semplice: sito dedicato e marketing mirato in particolar modo sulla clientela d’oltreconfine, per far entrare in contatto i turisti in visita nel Belpaese con la cucina italiana. Il tutto in una centinaio di città italiane. Per dare una misura: oggi l’80% della clientela arriva dagli Usa. Percentuale che è prevista in discesa nel 2024 (52%) con aumento conseguente della clientela cinese (20%) ed europea (28%).

Il network degli chef

A oggi il network riunisce un migliaio di cuochi da casa che propongono menu da 65-100 euro a persona, ma anche varie esperienze in aggiunta come cooking class e market tour, per pacchetti che possono arrivare a 200 euro. Un’esperienza, insomma, dedicata a una clientela altospendente scommettendo sull’appeal della qualità e su un modello, quello del social dining, che sta prendendo piede. Eathwith, Withlocals, BonAppetour, Gnamm rientrano in questo novero di competitor che stanno contendendosi un mercato in crescita.