Le cinque facce della leadership pubblica Cosa ci ha insegnato la Fase1. E cosa accadrà nella fase 2 quando le dinamiche di leadership inevitabilmente cambieranno, lasciando il posto ai “blame games” di Alessandro Sancino

3' di lettura

In qualsiasi situazione difficile, il dispositivo concettuale che usiamo per cercare una soluzione si può trovare in una sola parola: leadership. In effetti crisi e leadership sono fenomeni strettamente intrecciati. Ma chi sono i leader pubblici ai tempi del Coronavirus e quali lezioni possiamo trarre? Ce ne sono almeno cinque.

Primo. Ci sono nuovi leader. Brusaferro, Burioni, Capua, Galli ed altri virologi e/o epidemiologi sono persone che quasi nessuno conosceva fino a poco tempo fa. Ora ne siamo tutti ardentemente follower (elemento integrante della leadership). Se poi ci spingiamo più in là, capiamo che ne siamo follower perché li riteniamo competenti sul tema. In altri termini, la prima lezione è un grande riconoscimento pubblico che dal virus se ne esce con la competenza e con la scienza.

Secondo. I leader ai tempi del coronavirus non sono solo loro. Ci sono anche medici, infermieri, farmacisti, volontari e tutti coloro, senza dimenticare nessuna categoria, che hanno rischiato per salvare delle vite e per garantire il funzionamento delle nostre società e economie in lock-down. Qui il dispositivo che ci porta a riconoscerne la leadership è un altro, ed è la generosità.

Terzo. Gli altri leader di questa crisi sono le persone, come il presidente del Consiglio, il presidente Fontana, l'assessore Gallera, etc. in posizioni di potere e responsabilità, e dunque di centralità mediatica. Le crisi verticalizzano ed è cosi da interpretare la crescente popolarità, in questa fase 1, dei capi di governo in Italia e nel mondo. Qui la lezione è che tornano importanti le istituzioni pubbliche insieme al sistema dei media con una reputazione consolidata a cui viene affidato un nuovo ruolo di neo-intermediazione digitale.

Quarto. La leadership durante le crisi, è sì comunicazione, ma anche e soprattutto attuazione, quindi capacità organizzativa. Abbiamo tutti visto come fosse importante avere mascherine, ventilatori, riconvertire produzioni e gestire il rifornimento dei beni essenziali, compiti gestiti da un altro leader della crisi, Borrelli.