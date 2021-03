Le cinque fasi dell’economia italiana e la forza da ritrovare

L’Italia è ancora la seconda potenza industriale d’Europa, malgrado abbia perso parecchio terreno in fatto di competitività.

Ma conta solo pochi grandi gruppi (peraltro bisognosi di più capitali per accrescere le proprie potenzialità) e un nucleo di dinamiche medie aziende, sulle quali s’appuntano le mire di multinazionali straniere.

D’altra parte, non basteranno più l’intraprendenza e la flessibilità di una miriade di piccole imprese se continueranno a mancare incentivi appropriati perché possano crescere in dimensioni, rafforzare il loro assetto finanziario e migliorare gli standard di qualità dei loro prodotti.

È perciò essenziale che i due principali partiti, dopo la svolta avvenuta con la rielezione del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e lo sblocco di una drammatica crisi politica, mettano fine a vent’anni di scontri e veti incrociati per affrontare i gravi problemi del Paese. In passato abbiamo dato prova in taluni momenti difficili di saper reagire. Ma adesso ci troviamo in una situazione di assoluta emergenza economica e sociale. Anche perché il ceto medio, che ha avuto in precedenza un ruolo propulsivo, s’è rinsecchito e sfrangiato avendo perso parte dei propri risparmi e del suo potere d’acquisto, ed essendo oberato anche dall’onere di dover mantenere tanti suoi giovani che non riescono a trovare lavoro.

Va dunque scongiurato il pericolo che la società italiana finisca per sfaldarsi stressata, esangue e scollata. A tal fine occorre però che la rigida politica d’austerità imposta da Bruxelles per la necessaria messa in sicurezza dei nostri conti pubblici venga riequilibrata con un’efficace politica comunitaria antirecessiva. D’altronde, nel trattato di Maastricht, accanto alla disciplina di bilancio, figura anche l’impegno di una politica di sostegno per la crescita economica e la coesione sociale. Resta il fatto che l’Italia deve dar prova innanzitutto di ritrovare forza e fiducia in se stessa per costruire il proprio futuro.