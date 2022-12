Le cinque lezioni impartite dalla crisi del Credit Suisse

1 L’integrazione tra banca commerciale (la Swiss Bank per Credit Suisse, l’originale Deusche Bank, la banca del mittelstand e delle grandi imprese multinazionali) e l’investment banking crea banche in grado di essere un punto unico di contatto con la clientela, una realtà diversificata sul fronte dei ricavi, ma anche un’entità difficile da gestire e con culture aziendali profondamente diverse.

2 I grandi conglomerati sono entità in cui il rischio va controllato in modo capillare, non per soffocare il business ma per dare al business le utili linee guida per uno sviluppo organico e controllato. Rischi, compliance e audit sono spesso viste come funzioni pesanti, di intralcio al business e costose. Se ne sottovaluta il ruolo di interlocutore critico nei confronti del business, per non parlare della loro funzione di certificazione di qualità dei processi nei confronti dei Regolatori.

3 L’espansione in aree di business troppo diverse rischia di realizzare allocazioni di risorse non ottimali. Imperi troppo grandi sono difficili da governare, come diceva l’imperatore Adriano.

4 Talvolta, osservare i propri competitor nel loro processo di ristrutturazione è utile per evitare errori e per trarre spunti di miglioramento. Il terzo trimestre 2022 di Deutsche Bank è il migliore dal 2006 dopo anni di transizione verso gli obiettivi del piano strategico disegnato da Christian Sewing. Un auspicio per Credit Suisse.

5 La memoria dell’uomo (e quella dei manager) è purtroppo,

spesso, troppo corta.