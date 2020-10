Le cinque rotte per l’export d’autunno del Made in Italy La top 5 stilata da Alessandra Lanza di Prometeia comprende Germania, Svizzera, Cina, Corea e Singapore. Ma l’economista avverte: il quadro è in continuo mutamento e la cautela è d'obbligo perché il fattore principale di cui tenere conto è l’evoluzione della pandemia di Chiara Bussi

Germania e Svizzera, ma anche Cina, Corea e Singapore. Sono questi, secondo Alessandra Lanza, senior partner di Prometeia, i mercati più promettenti per l’autunno dell’export del Made in Italy. «Mai come in questo periodo – afferma l’economista - le rotte delle esportazioni saranno influenzate dall’andamento della pandemia. Questi Paesi hanno saputo fronteggiare l’emergenza prima o meglio degli altri ed è stato possibile ripristinare i canali di vendita. Ma il quadro è in continuo mutamento e la cautela è d’obbligo. Proprio per questa ragione le imprese devono avere un atteggiamento tattico, tenendosi pronte a correggere il tiro in caso di necessità, spostandosi verso altri mercati».

Più che il tasso di cambio euro/dollaro e le tensioni geopolitiche sarà il fattore P (che sta per pandemia, appunto) a guidare le scelte. Con una premessa: il Covid ha impresso una ferita profonda e per tornare ai livelli del 2019 bisognerà attendere almeno due anni.

La Germania e la stella svizzera

Se l’Europa è ormai diventata mercato domestico per il made in Italy, la prima destinazione su cui puntare è ancora la vicina Germania. Qui il calo del Pil previsto per il 2020 (-6%) è il meno accentuato rispetto alle altre economia dell'Eurozona (-8%) e il Paese dovrebbe restare dovrebbe centrale anche nel medio termine: le ultime stime di Prometeia elaborate per Ice-Istat a luglio vedono proprio tra il Reno e il Meno un aumento cumulato delle importazioni da altri Paesi del 15% nel 2021 e 2022. «Le aziende italiane, in particolare della meccanica – afferma Lanza - potranno continuare ad avere un ruolo di primo piano». Da non sottovalutare è la Svizzera, che anche nel periodo più buio è stato l’unico mercato a calamitare le imprese estere, con un aumento delle importazioni del 3,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. «Il Paese – spiega l'economista – si sta affermando sempre più come un hub della distribuzione di prodotti farmaceutici». Nei prossimi due anni l’accelerazione prevista è intorno all’8 per cento. Più difficile in questo momento il mercato francese, tradizionalmente secondo punto di approdo per le esportazioni del Made in Italy. Qui la situazione è a macchia di leopardo dei contagi e (dunque anche delle restrizioni per chi fa impresa), anche se nei settori della meccanica e alimentare potrebbero non mancare le opportunità.

Da tenere d’occhio sono anche i Paesi dell'’Est Europa, con Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania in testa. Proprio la Repubblica Ceca, secondo le stime di Prometeia, dovrebbe segnare un balzo delle importazioni dall’estero di oltre il 20% nel 2020-2021. Le prospettive del commercio mondiale in seguito alla pandemia guardano verso Est. In Asia gli occhi saranno puntati sulla Cina, primo Paese di diffusione del Covid, ma anche il primo ad aver superato la pandemia. I contraccolpi si sentiranno certo anche qui. Il periodo d’oro della crescita di Pechino sembra ormai lontano con una frenata del ritmo di accelerazione del Pil che arriverà all’1,6% del 2020, dopo aver segnato nel 2019 +6,1% ai minimi da 29 anni. Ma gli ingranaggi del commercio si stanno gradualmente rimettendo in moto e secondo le stime della società di consulenza e ricerca nel 2020 e 2021 il Paese dovrebbe attirare importazioni in aumento intorno al 20 per cento.

