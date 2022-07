Le cinque serie tv da non perdere in agosto: è tempo di entrare nella “casa dei draghi”

Ascolta la versione audio dell'articolo

È lo spin-off più atteso e più temuto dai fan di Game of Thrones. Siamo duecento anni prima del Trono di Spade e nel mirino c’è il casato più violento e psicotico. I Targaryen sono i vicini di casa che tutti vorremmo avere. Ora li scopriremo meglio. E poi in questo caldissimo agosto di attesissimo c’è The Sandman, forse uno dei migliori fumetti della storia. Anche qui il rischio delusione è altissimo anche perché trasformare in serie tv un mostro sacro come il capolavoro di Nei Gaiman non è una operazione da prendere alla leggera. In coda, ma solo per gli appassionati Marvel, c’è She-Hulk che promette di essere insolitamente comico.

The Sandman - Stagione 1 - 5 agosto

Il trailer della serie tv ispirata a The Sandman di Neil Gaiman promette benissimo. E lo dice uno che il fumetto lo ha amato alla follia. Le trasposizione delle opere di Gaiman non sono però semplici. Il riferimento è ad American God che è partita bene poi si è spenta dopo la prima stagione. In questo caso però la presenza dietro le quinte dello scrittore britannico dovrebbe rassicurarci tutti quanti. (Netflix).

House of the Dragon - Stagione 1 - 21 agosto

La storia della guerra civile dei Targaryen, avvenuta 300 anni prima degli eventi descritti ne “Il trono di spade”. I sostenitori di Aegon si scontrano con quelli della sua sorellastra Rhaenyra per il trono di Viserys I, il loro defunto padre. Duecento anni prima di Game of Thrones, entreremo a fare parte delle cospirazioni e della guerra che ha portato alla caduta del casato Targaryen. (Sky Atlantic)

She-Hulk: Attorney at Law - Stagione 1 - 7 agosto

Pare divertente, e non sempre alla Marvel riescono ad essere divertenti. Jennifer Walters è la cugina di un certo Bruce Banner che diventa She-Hulk dopo un incidente che la vede costretta a subire una trasfusione proprio con il sangue di Hulk. È un avvocato che si occupa di casi metaumani. La relazione tra i due giganti verdi promette di essere al centro della serie. Dal trailer i due sembrano funzionare insieme. (Disney Plus)

Locke & Key - Stagione 3 - 20 agosto

Terza e ultima stagione. Meglio così. La serie soprannaturale ha cominciato a perdere senso già dalla seconda stagione. Buona l’idea, meno gli attori, discutibile la sceneggiatura. Speriamo in un grande finale. Ma ci crediamo poco. (Netflix)