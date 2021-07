Le cinque serie tv da non perdere in agosto: vacanze, resort e (forse) relax

2' di lettura

Resort, vacanze e relax. Ma non è mai come ci aspettiamo. “The White Lotus” per sorridere e “Nove perfetti sconosciuti” per riflettere. Nulla va come dovrebbe andare. Una metafora perfetta di questa seconda estate con il Covid-19. Da segnalare anche What If, la serie della Marvel che è un po’ lo sliding doors dei film sui supereroi. Buona visione.

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami - Mini Serie - 4 agosto

Cocaine Cowboys: The Kings of Miami - Mini Serie - 4 agosto

Qualcuno si ricorderà il cult movies del regista Billy Corben. Quindici anni dopo arriva questa miniserie sulla storie di due amici che sono diventati protagonisti di uno dei commerci di narcotraffico più grande degli Stati Uniti. È una storia vera ed è accaduta in Florida. (Netflix)

Loading...

The White Lotus - Stagione 1 - 30 agosto

The White Lotus - Stagione 1 - 30 agosto

Resort hawaiano, super lusso, super efficiente, di quelli dove il cliente ha sempre ragione e va sempre viziato. Un paradiso del relax che però non si rivelerà tale. Il passo è quello della satira sociale. Promette di essere divertente ma non troppo. (Sky Atlantic e e in streaming su NOW).

Nove perfetti sconosciuti - Mini Serie - 20 agosto

Nove perfetti sconosciuti - Mini Serie - 20 agosto

La serie è tratta dal romanzo omonimo di Liane Moriarty. Dietro c’è il team del capolavoro Little Big Lies. Protagoniste Nicole Kidman e Melissa McCarthy. Anche qui siamo in un resort. Nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. Questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta. Diciamo che seguiranno una terapia di gruppo diversa dal solito. Questa serie tv strizza l’occhio a Fantasilandia (1978) ma con un approccio ancora più psicoanalitico (Amazon Prime).

La Direttrice - The Chair - Mini Serie - 20 agosto

La Direttrice - The Chair - Mini Serie - 20 agosto

Sandra Oh è uno dei volti più amati di “Grey’s Anatomy”. La ritroviamo nei panni dalla nuova direttrice del dipartimento di inglese della prestigiosissima Pembroke University. Non avrà vita facile perché è la prima donna a ricoprire questo ruolo. Pregiudizi razziali e casini sentimentali e invidie: la serie pare scritta bene. Dietro c’è Amanda Peet con David Benioff, quest’ultimo coinvolto nel progetto anche in veste di showrunner con D.B. Weiss. (Netflix)