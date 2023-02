Le cinque serie tv da non perdere a febbraio, c’è Aggretsuko e The Last of Us

Ascolta la versione audio dell'articolo

Febbraio freddino quanto a serie tv. Dear Edward (Apple+) ci farà piangere, La legge di Lidia Poet (Netflix) ci farà riflettere mentre Django (Sky) molto probabilmente ci farù arrabbiare. Se volete sorridere c’è Aggretshko, ma solo se amate le anime. Per fortuna a tenerci compagnia questo mese c’è The Last of Us la serie.

La legge di Lidia Poët

La legge di Lidia Poët - Stagione 1 - 15 febbraio

Siamo a Torino alla fine del 1800. Una sentenza della Corte d'Appello di Torino dichiara illegittima l'iscrizione di all'albo degli avvocati, impedendole così di esercitare la professione solo perché donna. La serie racconta la storia della prima avvocata d'Italia. Tecnicamente è un legal drama leggero ad ambientazione storica. (Netflix)

Django

Django - Stagione 1 - 17 febbraio

Non c’è Sergio Corbucci dietro la macchina da ripresa. La serie tv Django si propone come un remake contemporanea del western. Tremano un po’ le gambe al solo pensiero. Il wester in Italia è una cosa serissima. (Sky Atlantic e Now.tv)

Aggretsuko

Aggretsuko - Stagione 5 -16 febbraio

L’impiegata Retsuko che si sfoga urlando brani di death metal è la Lamù di questi tempi. In questa stagione dopo essersi licenziato, Retsuko decide di condividere la casa con Haida per salvarlo. Ma la vicenda in sè è poco rilevante. Vogliamo sapere come andrà a finire. E lo scopriremo perché è la final season. (Netflix)

Carnival Row

Carnival Row - Stagione 2 - 17 febbraio

Carnival Row ci ha regalato uno degli universi di magia più belli di sempre. Uno steampunk atipico, un fantasy calato nell’età vittoriana, inquieto e storto. Qualcosa però nella prima stagione non ha funzionato. Forse gli attori, Orlando Bloom e Cara Delevingne non sono sembrati troppo in palla, più probabilmente il registro narrativo a metà strada tra la commedia romantica e il film di genere. La seconda stagione dovrà sorprendere. (Amazon Prime).