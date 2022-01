Le cinque serie tv da non perdere a febbraio. Torna Lol e spunta Pam & Tommy

Ascolta la versione audio dell'articolo

La notizia di febbraio è la seconda stagione dello show comico Lol: se ne parlerà per tutto il mese. Più interessante invece il debutto dello show animato basato sul videogioco Cuphead che a sua volta si ispira ai cartoni animati americani degli anni trenta e Pam& Tommy che racconta l'incredibile storia vera del sex tape di Pamela Anderson e Tommy Lee. Quanto a Space Force di Greg Daniels e Steve Carell (The Office), ci aspettiamo che la seconda stagione sia esilarante quanto la prima.

Cuphead

La serie di Cuphead! - Stagione 1 - 18 febbraio



Il videogioco era difficilissimo e ispiratissimo. Giocare con i cartoni animati americani degli anni Trenta è stata una fortunata intuizione. Lo show animato basato sul videogioco Cuphead è invece una scommessa vera. Perché, se è vero che tecnicamente si ritrova in un comfort zone, per riproporti devi avere una storia che stia in piedi e qualcosa che alluda alla modernità. (Netlfix)

Space Force

Space Force - Stagione 2 - 18 febbraio

Greg Daniels e Steve Carell sono i due nomi dietro a The Office, una delle serie più divertenti e longeve della storia della tv. Space Force ci è piaciuto moltissimo perché eredita quel pizzico di follia e irriverenza che ha reso quella serie irraggiungibile. In questa seconda stagione il cast si conferma stellare. Si torna insomma nello spazio. Con quel senso della satira che solo i comici americani sanno riservare ai propri governanti. (Netflix).

Vikings Valhalla

Vikings Valhalla - Stagione 1 - 25 febbraio

Spin-off di Vikings, una delle serie più belle, violente e sanguinose sui vichinghi. Ambientato oltre 100 anni dopo il finale della serie originale. Vikings è stata un capolavoro anche grazie al suo cast di attori. Lagerta, Ragnar, Floki, Ubbe: se questi nomi vi dicono qualcosa dovete vederla. Se rivolete a tutti i costi Lagerta, Ragnar, Floki e Ubbe allora lasciate perdere. (Netflix)

LOL Chi ride è fuori

LOL Chi ride è fuori - Stagione 2 - 24 febbraio

Si ride guardando chi si trattiene dal ridere. La prima stagione è stato un successo tondo e assoluto. Sui social per mesi siamo campati con le battute di una fortunatissima selezione di comici. Quest’anno ritorna Lillo come ospite speciale. Fedez alla conduzione si accompagna a Frank Matano, mentre i cominci selezionati saranno Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Diana Del Bufalo, Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Mago Forest, Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli, Tess Masazza e Max Angioni. Sei puntate che come l’anno scorso rischiano di essere troppo poche. (Amazon Prime Video)