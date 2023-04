Le cinque serie tv da non perdere: finalmente in aprile ritorna Yellowjackets

Ascolta la versione audio dell'articolo

La serie tv più attesa (al varco) è sicuramente Yellowjackets. Misteriosa, violenta e ben recitata. Nulla di rivoluzionario ma un remake di tante cose che in passato hanno funzionato bene. Sicuramente in questo formato. Per il resto da segnalare Lo scontro su Netflix che potrebbe rivelarsi qualcosa di nuovo e l’italiano The Good Mothers. Su cui però non ci metterei le mani sul fuoco. Buona visione.

La prima stagione ha fatto il botto. Creata dagli autori di Narcos, è la saga di una squadra di giocatrici di calcio liceali di grande talento che diventano le sfortunate sopravvissute di un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. Nulla di nuovissimo: ci sono i sopravvissuti buoni e quelli miserabili. La fame, la paura e il passato che torna. Gli ingredienti sono quelli del teen-drama alla Lost. Ma è scritto benino e i personaggi non sono troppo stereotipati. (Paramount+)

The Good Mothers è una serie originale italiana che racconta la ’ndrangheta interamente dal punto di vista delle donne che hanno osato sfidarla. La serie è diretta da Francesca Comencini e prodotta da Wildside, la stessa casa di produzione de “L’amica geniale” e “The Young Pope”. Promette non bene, benissimo (Disney+).

Citadel è la cosa più vicina a James Bond senza essere James Bond. Parte distopico alla Mission Impossible e finisce nel modo più classico. Serve un nuovo Bond, Mason Kane (Richard Madden) si candida. (Amazon Prime Video)

«Se salperemo lo faremo per chi resta a casa». Alfred Garnes è un marinaio con tre figli piccoli. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale l'uomo si imbarca su una nave mercantile in mezzo all'Oceano Atlantico. Le cose non andranno bene. La serie è norvegese ed è drammatica. Molto. (Netflix)