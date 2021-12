Le cinque serie tv da non perdere a gennaio. È tempo di Euphoria

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poche le novità in questo inizio di anno. La più promettente è la seconda stagione di Euphoria che aveva preso in contropiede tutti conquistando pubblico e critica. Per il resto non c’è nessuno “must” ma solo curiosità. Come quella di Snowpiecer (cosa si inventeranno ora?) e Monterossi la serie italiana ispirata ai romanzi di Alessandro Robecchi. Forse qualche attenzione la merita anche Marvel’s Hit-Monkey ma solo perché sembra qualcosa di diverso.

Teen drama creato da Sam Levinson che ha fatto conoscere al pubblico italiano Zendaya prima di “trasformala” in Kj la fidanzata di Spiderman. La prima stagione è stata cruda, violenta e magica, come è stata per alcuni l’adolescenza. Ci aspettiamo ancora una volta qualcosa di diverso. (Sky Atlantic)

Lo Snowpiercer, il treno che sfreccia tra i ghiacci di un mondo consumato dall’apocalisse non si ferma. Da sette anni il mondo è una distesa di ghiaccio e gli unici sopravvissuti convivono a bordo del gigantesco Snowpiercer, che gira intorno al pianeta senza sosta mantenendo le classi separate: i ricchi in testa al treno e i poveri in coda. In questa nuova stagione arrivano nuovi personaggi. Quelli che c’erano erano tutti azzeccati. Non è una pietra miliare ma è piacevole. (Netflix).

Serie italiana, adattamento dei romanzi di Alessandro Robecchi scritta e diretta da Roan Johnson con Fabrizio Bentivoglio. Detective per caso, per rabbia e per curiosità umana, indolente e impegnato, Carlo Monterossi o lo ami o lo odi. La serie è tutta da scoprire. (Prime Video)

La nuova serie animata Marvel per adulti ha come protagonista un macaco che lavora in coppia con il fantasma di un assassino che si vuole vendicare con chi ha ucciso la sua famiglia. Promette di essere comico e violento al tempo stesso che poi è quello chi ci aspettiamo da una serie animata per adulti. (Star dentro Disney+)