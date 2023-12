Le cinque serie tv da non perdere a gennaio: ritorna True Detective

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2023 è stato un anno così così. Grandi delusioni e poche gioie. Ci aspettavamo molto per esempio dalle serie tv sui supereroi e invece non sono state all’altezza. Ci aspettavamo molto dallo spin off de Il Signore degli Anelli (Gli anelli del potere ndr) ma anche in questo caso nulla di che. Per non parlare di Citadel e di tutti i tentavi di riportare in vita generi defunti. C’era anche chi si aspettava qualche guizzo da una serie tv italiana, qualcosa di soprendente, ma anche in questo caso niente, nulla di memorabile. Diciamo che non c’è stato un “caso Cortellesi”. Per fortuna The Last of Us ha mantenuto le promesse, come anche Gen V e la seconda stagione di The Bear. Da non perdere Lo scontro (The beef), la caduta della casa degli Usher e “Questo mondo non mi renderà cattivo”. E infine c’è stato il finale di stagione di The Crown, Succession e Ted Lasso. Il 2024 però parte bene. Ecco il meglio di gennaio.

True Detective: Night Country | Nuova stagione | Teaser

True Detective Night Country - Stagione 4 - 15 gennaio

True Detective ci è mancata tantissimo. Due investigatori, due storie e omicidi di quelli che fanno paura. Questa volta siamo in Alaska, i cadaveri sono quelli di otto scienziati, ritrovati nel ghiacchio e con noi ci sono Jodie Foster e Kali Reis. True Detective è un crime drama diverso dagli altri. Non fa sconti, va dritto e ti porta dove hai sempre desiderato andare ma non ne hai mai avuto il coraggio. (Sky).

The Brothers Sun | Trailer ufficiale | Netflix Italia

The Brothers Sun . Stagione 1 - 4 gennaio

Gli autori sono quelli di Nip/Tuck. La protagonista è al bravissima Michelle Yeoh che ha vinto l’Oscar per Everything Everywhere All At Once. Questo dramedy d’azione che ci porterà a conoscere la mafia taiwanese promette colpi di scena, botte ed emozioni forti. Diciamo un film di Kung Fu, come si diceva un tempo, ma più bello. (Netflix).

Echo | Trailer Ufficiale | Disney+

Echo - Mini Serie - 10 gennaio

Riecco una serie di supereroi con personaggi sconosciuti ai più. Questo volta incontriamo Echo di origini pellerossa choctaw, sorda dalla nascita e con una gamba di metallo. Lo zio adottivo è Wilson Fisk o “Kingpin” e lei compare per la prima volta in Daredevil. Echo o Maya è un supereroe tutto da raccontare. Ma bisogna farlo bene bene. (Disney+).

Ragazzo divora universo | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Ragazzo divora universo - stagione 1 - 11 gennaio

Adattamento dell’omonimo romanzo di Trent Dalton. Siamo negli anni Ottanta, a Brisbane. Il romanzo rci acconta di come è possibile amare qualcuno che ha ucciso. Di come è possibile amare qualcuno che ti ha ferito profondamente. Il romanzo è molto bello. Speriamo anche la serie. (Netflix)