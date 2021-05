Le cinque serie tv da non perdere a giugno: chi è davvero Loki il principe dell’inganno?

2' di lettura

È il personaggio secondario del mondo Marvel meno secondario di tutti. La serie dedicata a Loki il fratellastro di Thor è l’evento di questo giugno. Però non è l’unico appuntamento di rilevo. Se siete rimasti turbati dalla serie Anna di Niccolò Amaniti non potete perdervi Sweet Tooth. Se il dibattito sul Ddl Zan vi appassiona non potete perdervi la docuserie Pride. Se incredibilmente vi è piaciuto Summertime arriva la seconda stagione. E infine, un pezzo di storia che ha commosso l’Italia: in due puntate una mini-serie dedicata ad Alfredo Rampi e ai trafici fatti di quarant’anni fa di Vermicino. Buona visione.

Loki

Loki – Stagione 1 – 9 giugno

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki sarà la terza serie spinoff della 4 fase dell'universo cinematografico della Marvel. Finora tutto bene, le prime due serie sono scritte bene, aggiungono pezzi e aiutano a intravedere un disegno. Con Loki l'attesa è ancora più alta perché tra i personaggi diciamo secondari è quello di maggiore successo. Il dio dell'inganno potrebbe essere la rivelazione di quest'anno. (Dinsey+)

Summertime

Summertime 2 - Stagione 2 - 3 giugno

Solo perché dopo il lockdown c'è tanta voglia di mare e di vacanza. Ritorna Summertime serie italiana ispirata al romanzo più felice di Federico Moccia “Tre metri sopra il cielo”. Nella prima stagione non c'era nulla di originale e sorprendente. Le vacanze sull'adriatico sono quelle che ci aspettiamo come anche i ragazzi sono prevedibili fotogramma per fotogramma. E' leggerone ma nel mondo sbagliato. Le relazioni sulla sabbia sono però un classicone italiano. E se per caso avete amato la prima serie allora non fatevi mancare la seconda. (Netflix)

Sweet Tooth

Sweet Tooth - Stagione 1 - 4 giugno

Come è stato per Anna di Niccolò Amaniti (Sky) anche per Sweet Tooth preparativi al ghiaccio nella schiena.. Serie inquietante e drammaticamente attuale che ti prende subito lo stomaco. Si racconta di una pandemia devastante, di bambini metà umani e metà animali ritenuti responsabili del virus e cacciati appunto come animali. La storia è liberamente tratta dall'omonimo fumetto di Jeff Lemire. Tra i produttori nomi eccellenti come Robert Downey Jr., Susan Downey, Amanda Burrell e Jim Mickle. E' una delle serie più attese. E by the way, se sopportate il genere post-apocalittico senza zombie e senza troppe distopie Anna è imperdibile. (Netflix).

https://www.youtube.com/watch?v=2nahm9MQFFg