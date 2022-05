Le cinque serie tv da non perdere a giugno: è il mese del supereroe disfunzionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Se ti piacciono i supereroi, i criminali da strada e i robot che non sono quello che sembrano questo è il tuo mese. Tre nomi: Ms Marvel poi The Umbrella Accademy e The Boys. Il più atteso è l'ultimo nominato. I cacciatori di supereroi giocano un campionato a parte. Superpoteri, famiglie disfunzionali e violenza gratuita. Tanto gratuita da essere quasi leggera. E poi c’è Peaky Blinders, non ci sono supereroi ma criminali veri. Siamo alla stagione finale.

Ms Marvel – Stagione 1 – 8 giugno

Kamala Khan è un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction. E' i lettore di fumetti Marvel che diventa super ero. L'operazione commerciale è facile facile. Ms Marvel non è quello che vi aspettate. Solo per adolescenti e per adulti a cui piace la riflessione borghese sul senso dei superpoteri. (Disney+)

Peaky Blinders - Stagione 6 - 10 giugno

Siamo alla fine, siamo allo scontro finale. La famiglia criminale Shelby sarà reagire e risollevarsi? Di questa serie britannica fino al midollo non c'è nulla che è andato male. E' tutto giusto, azzeccati gli attori, l'ambientazione e la trama. Il risultato dell'algoritmo narrativo è inquietante, violento e mai lineare. I bassifondi di Birmingham sono da sei anni la Gotham City della Prima Guerra mondiale. Buona visione. E speriamo che finisca tutto malissimo. (Netflix)

The Umbrella Academy -Stagione 3 - 22 giugno

La famiglia disfunzionale con superpoteri che si odia ma in fondo si vuole bene poteva partire meglio. Chi si aspettava qualcosa di nuovo è rimasto deluso. Ma gli attori funzionano, Ellen Page è perfetta ma il mio preferito è Robert Sheehan. La terza stagione sta in piedi grazie a loro. Solo a loro. (Netflix).

The Boys – Stagione 3 – 3 giugno.

Per una volta il fumetto è meno bello della serie tv. The Boys è irriverente e raffinato nel suo essere violento e splatter. Si sorride tra i denti e in ogni episodio c'è sempre qualcosa di inaspettato che si appiccica al cervello. Dove eravamo rimasti? Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Tutto bene quindi? Non proprio.(Amazon Prime)