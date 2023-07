Le cinque serie Tv da non perdere a luglio: dopo 10 anni torna «Futurama»

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è il ritorno di Futurama, la serie di folle fantascienza del papà dei Simpson. E anche quello di Full Monty, 25 anni dopo i fatti del film culto sugli operai-spogliarellisti di Sheffield. E già così andiamo bene per essere luglio che di solito non regala mai nulla di veramente buono per gli appassionati di serie Tv. Poi si celebra (finalmente) la fine di The Blacklist. Dopo dieci stagioni, direi che possiamo lasiciarla andare. Forse da non perdere anche The Horror of Dolores Roach. Dico forse solo perché la storia è incredibile, ma sulla serie non si sa moltissimo. Buona visione.

The Blacklist - Stagione 10

The Blacklist - Stagione 10 – 2 luglio

Dopo dieci stagioni la serie è stata cancellata. Siamo due anni dopo la morte di Elizabeth Keen. Cosa succede? Che la squadra dell’Fbi di Raymond Reddington non è più quella di prima e che ognuno è un po’ andato per la sua strada. Si preannuncia un finale di vendetta contro tutti i gli uomini della lista nera ancora in circolazione (Sky).

The Horror of Dolores Roach – Stagione 1

The Horror of Dolores Roach – Stagione 1 – 7 luglio

La storia di Dolores detta «mani magiche». Interpretata da Justina Machado, la serie tv narra le vicende di una giovane ragazza che all’età di 16 anni subì un’ingiusta condanna in carcere. Scontata la pena, Dolores torna a Washington Heights, dove inizia a lavorare come massaggiatrice. È una storia potente, di quelle che lasciano il segno. Vedremo se la serie sarà all’altezza (Amazon Prime Video).

Futurama – Stagione 11

Futurama – Stagione 11 – 24 luglio

La serie animata sci-fi più folle di sempre. Vissuta all’ombra dei Simpson ma ancora più irriverente. Trattasi di ritorno dopo una lunga pausa. Matt Groening è un genio. E non si discute. Quello di Futurama è un futuro attualissimo (Disney+).

Full Monty – Miniserie – 5 luglio

Sono quelli di Full Monty, ma 25 anni dopo. Parliamo di un film di culto che ci è piaciuto, perché i drammi che fanno sorridere sono davvero pochi. Full Monty punta a essere in questo senso un sequel vero. Una dramedy invecchiata che speriamo non faccia troppi sconti ( Disney+).