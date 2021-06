Le cinque serie tv da non perdere a luglio: tornano gli anni Novanta e Monster & Co

2' di lettura

Su tutti il ritorno di Mike e Sulley. Monster&Co manca a tutti. Poi c’è un po’ di curiosità per la serie dei The Jackal sugli anni Novanta. E infine non la diamo una seconda occasione a Sky Rojo e Ted Lasso? Buona visione.

Generazione 56k - Stagione 1 - 1 luglio 2021

Ci sono i The Jackal, e per loro è davvero la prova del fucoco. Generazione 56K sembra il prodotto che non può fallire: ci sono gli anni Novanta, i modem che gracchiano e tutto quell’armamentario di Walkman e videocassette che piace tanto ai Boomer e ai fan di Strange Things. L’ingresso di internet nelle nostre vita, se raccontato senza una chiave inedita, potrebbe rivelarsi una trappola.

Monster & CO. La serie Lavori in corso! – Stagione 1 - 2 luglio

Siamo dopo gli eventi del primo Monster &Co. Quindi basta urla e sì alle risate. Protagonista Tylor Tuskmon, un giovane mostro che si è laureato con il massimo dei voti alla Monsters University: è il numero uno a spaventare e si ritrova di colpo a dovere far ridere. Per fortuna ci saranno ad aiutarlo Mike e Sulley. Monster&Co è una delle opere più ispirate della Pixar dopo Up. Quindi sarà un successo. A prescindere. (Disney+)

I Luminari - Il Destino Nelle Stelle - Stagione 1 - 7 luglio 2021

Siamo nel 1860 su un’isola del Sud della Nuova Zelanda. La miniserie targata Bbc con le attrici Eva Green e Anna Wetherell racconta la ripartenza di due giovani donne. La storia è tratta dal libro di Eleanor Catton ed è una storia davvero da romanzo estivo. (Sky)

Sky Rojo - Stagione 2 - 23 luglio 2021

Ritorna la serie di Alex Pina, creatore de La Casa di Carta. Ci si aspettava moltissimo dalla prima stagione ma le attese sono andate in parte deluse. Lo stile grottesco non si discute, sono mancate un po’ le dinamiche dei personaggi. Ad ogni modo una seconda occasione a Sky Rojo gliela dobbiamo. (Netflix)