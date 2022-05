Le cinque serie tv da non perdere a maggio: il nuovo ritorno dello Jedi (quello vero)

Ascolta la versione audio dell'articolo

La stagione finale di Stranger Things che promette non lievi colpi di scena. Ma anche il ritorno di Mike Myers dopo l'epoca di Austin Power. E poi tutto quello che non sappiamo ma che avremmo voluto sapere su Obi-Wan Kenobi. E infine The Wilds la serie Young Adult che non ha convinto davvero nessuno ma che tutti vedranno.

Stranger Things

Stranger Things – Stagione 4 – 27 maggio

Gli anni Ottanta, la libertà dell'adolescenza, la vita analogica e tutto l'orrore che serve. Stranger Things è un fenomeno planetario, un prodotto del marketing in questo caso intelligente con attori personaggi indimenticabili. Alcune scene resteranno nella storia della serie tv. Tuttavia, siamo alle battute finali anche se ci aspettiamo un finale aperto. E se non lo fosse il marketing se la vedrà con milioni di fan irritati. (Netflix)

The Pentaverate

The Pentaverate – Stagione 1 – 5 maggio

Mike Myers è Austin Power. Austin Power nonostante il successo globale non è qualcosa che capiscono tutti. Va ridere ma anche no. E' una comicità estrema e brillante, fuori dagli schemi e non sempre ispirata. The Pentaverate si preannuncia una serie fuori di testa come Mike Myers che interpreterà ben otto personaggi. Un Mike Myers show quindi. (Netflix)

The Wilds

The Wilds – Stagione 2 – 6 maggio

E' e resta tra le serie più attese. Anche se qualcuno storcerà il naso. Le vicende delle ragazze vittime di un misterioso esperimento psicologico e abbandonate ma monitorare su un'isola deserta sono tutto sommato ben articolate. Ricorda un po' Lost, ma anche le peggiori serie per teen-agers. C'è insomma tutto per non perdersene una puntata. (Amazon Prime)

Obi-Wan Kenobi

Obi-Wan Kenobi - Mini Serie - 27 Maggio

È il ritorno di Ewan McGregor nel mondo di Star Wars La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha assistito alla trasformazione del suo apprendista Anakin Skywalker nel più malvagio Signore dei Sith, Darth Vader. (Dinsey +)