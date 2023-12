Le cinque serie tv da non perdere a maggio: Reacher, Percy Jackson e finalmente Berlino

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le cose più interessanti a parte i soliti film di Natale sono gli spin-off e gli zombie. E non è un buon segnale Ad ogni modo il 15 dicembre c’è la seconda parte di The Crown con al centro William e Kate. La morte di Diana non è stata memorabile come il film. Va detto. Poi c’è Berlino, forse il personaggio più riuscito della Casa di Carta che giustamente si è meritato una serie tutta sua. Si chiude con gli zombie di Sweet Home forse l’apocalisse di non morti meglio che sembra una clip musicale degli anni Ottanta. Ora il momento di auto-critica: Suburraeterna è inguardabile. Persino Spadino non è più lui. Per il resto Buon Natale.

Reacher stagione 2

Reacher – Stagione 2 – 15 dicembre

E’ grosso, muscoloso e molto molto americano. In tutto quello che fa. Questo Rambo che sembra un giocatore di Football da College con l’intelligenza di Sherlock Holmes funziona proprio perché non ha senso. almeno per un europeo. Nella seconda stagione capiremo qualcosa di più sul suo passato. (Amazon Prime Video)

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Stagione 1 – 20 dicembre

Dopo due film mancava la serie tv di uno dei libri per adolescenti di maggiore successo. Per chi non lo conoscesse Percy Jackson è un ragazzino di 12 anni che vive a New York e frequenta un collegio per ragazzi difficili insieme all’amico Grover. Poi il resto sono semi-dei e battaglie mitologiche. Come si fa a non conoscere Percy Jackson? (Disney+).

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Stagione 1

https://www.youtube.com/watch?v=D6o-ZdyX6hY

The Crown – Stagione 6. Parte 2 – 14 dicembre



Siamo al capitolo dei figli: William e Harry. Siamo arrivati ai giorni nostri. E ci dispiace moltissimo perché ora la cronaca rovina una delle serie più intese di sempre. (Netflix)