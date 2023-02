Le cinque serie tv da non perdere: a marzo tornano gli anni Settanta. E poi c’è Ted Lasso

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli anni Settanta, il rock e il successo. Per chi ama i Maneskin, ma anche per chi non li ama, questa è la serie da vedere a marzo. Musica e dramma, e i formidabili anni che hanno rivoluzionato generazioni di giovani. Poi, sempre a proposito di Generazione Z, c’è la terza stagione del mandaloriano che in un primo momento aveva eccitato moltissimo quelli della vecchia guardia e poi ha preso un piega più pop. La terza stagione è la più attesa. Ultima segnalazione Ted Lasso, che è forse la cosa migliore della programmazione di Apple+ e Rabbit Hole su Paramount+. Chi ha amato la serie 24 sa perché. Buona visione.

The Mandalorian

The Mandalorian - Stagione 3 - 11 marzo

C’è indubbiamente grande curiosità. Perché erano partiti benissimo dando l’impressione di avere trovato la formula giusta per rilanciare Guerre Stellari anche per il pubblico più giovane. Anzi, erano riusciti addirittura a imbarcare anche in fan storici. Poi si sono un po’ persi per strada. Questa terza stagione sarà la conferma e ci dirà molto su futuro di Guerre Stellari formato serie tv.

Rabbit Hole

Rabbit hole - Stagione 1 - 27 marzo

È una serie tv di genere spy-thriller con Kiefer Sutherland nel ruolo di John Weir, un agente della CIA che scopre una cospirazione e viene incastrato per omicidio. Chi ha amato 24, una serie che ha fatto la storia delle serie tv, sa che certe cose si guardano a prescindere da tutto. Anche solo per rivedere un volto. By the way, gli showrunner della nuova serie sono John Requa e Glenn Ficarra, che ha diretto il pilot di This Is Us.

Tenebre e Ossa

Tenebre e Ossa - Stagione 2 - 16 marzo

È una serie fantasy basata sui romanzi di Leigh Bardugo. È tratta dai bestseller di fama mondiale della trilogia Grisha di Leigh Bardugo. La storia segue Alina Starkov, una ragazza che scopre di avere un potere magico che potrebbe salvare il suo mondo da una pericolosa oscurità. Questo la rende una Evocaluce, una rara e potente maga che può contrastare le Tenebre, una faglia oscura che divide il mondo. Raccontata così sembra la serie fantasy più noiosa della storia. Infatti non resterà nella storia, ma le atmosfere sono originali e potrebbe anche sorprendere.

Daisy Jones & The Six

Daisy Jones & The Six - Stagione 1 - 3 marzo

È il musical più atteso. Anzi, musical-drama. Daisy Jones & The Six è basato sul romanzo best-seller di Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones & The Six. Siamo negli anni Settanta, nella vita di una famosa rock band, che dapprima si trova sul tetto del mondo, e poi è destinata al tracollo, dopo aver toccato l'apice del successo. (Prime Video)