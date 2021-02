Le cinque serie tv da non perdere a marzo: tre nomi, Totti, Falcon e Invincible Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare di Luca Tremolada

Sfogliando nell'offerta globale di streaming, satellite e digitale terrestre, ecco una selezione dei titoli da non farsi scappare

2' di lettura

Francesco Totti (non il documentario, proprio la serie), poi Falcon e Soldato d'inverno, la coppia nuova del Marvel Cinematic Universe e infine Sky Rojo, la serie dell'autore della Casa di carta con protagoniste tre prostitute in fuga (!?!). E infine, Invincible un “cartone animato” per adulti tratto dall'omonimo violentissimo fumetto. Marzo parte benissimo.



Speravo de morì prima

Speravo de morì prima – Stagione 1 – 19 marzo

Il numero dieci giallorosso, Francesco Totti è interpretato da Pietro Castellitto. La serie tv (sei episodi) è tratta dal libro “Un Capitano”. Dal ritorno di Spalletti all'addio, l'ultimo “stagione” dell'atleta che forse più di tutti ha segnato la storia moderna del calcio italiano. Anche se fossi della Lazio, come non potrei non vederla? Su Sky.

Loading...

Invincible

Invincible – Stagione 1 – 26 marzo

“Invincible” è una serie animata per adulti dal creatore di “The Walking Dead” Robert Kirkman ed è basata sugli omonimi fumetti di Skybound/Image. La storia è quella di un 17enne figlio del super-eroe più potente della Terra che scopre di avere dei potere e anche che suo padre non è quello che tutti pensano. Il fumetto era notevole e iper-violento. La serie sembrano non essere da meno. Su Amazon Prime

The Falcon and the Winter Soldier

The Falcon and the Winter Soldier – Stagione 1 - 19 marzo

Si riparte dalla fine di Avengers; Engame. Falcon ha ereditato lo scudo da Capitan America e soldato d'inverno (Bucky Barnes) Sono la “coppia” nuova del Marvel Cinematic Universe. Tipo Starsky & Hutch, se qualcuno se li ricorda, ma più spettacolari e meno divertenti. Una scommessa su cui pochi avrebbero puntato. Su Disney+.

Sky Rojo

Sky Rojo – Stagione 1 – 19 marzo

Sappiamo che dietro c'è Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta. Che protagoniste sono tre donne che lavorano nel mondo del sesso che vanno alla ricerca della tanto agognata libertà. Non sappiamo però se saprà fare meglio della serie tv più vista nel mondo su Netflix. Ma in ogni caso si candida a essere la serie rivelazione dell'anno. Su Netflix.