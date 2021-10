Le cinque serie tv da non perdere a novembre: finalmente il finale di Gomorra

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il redde rationem tra Ciro di Marzio e Genny Savastano (era ora) e poi due grandissimi debutti: Cowboy Bepop e la Ruota del tempo. Il primo è la traduzione in live action cioè con attori in carne e ossa di una serie tv giapponese di più di vent'anni fa che ha riscosso un successo planetario. Il secondo è un fantasy ispirato a una delle saghe più articolate e longeve di sempre. Poi dopo dieci anni ritorna il serial killer più famoso della storia della televisione e finalmente scopriremo qualche cosa di più su Occhio di falco, il più atipico Avengers di sempre. Diciamo che novembre non poteva partire meglio.

Cowboy Bebop - Il trailer ufficiale

Cowboy Bepop – Stagione 1 – 19 novembre

È vero che l'anime è l'anime e il live action è sempre una realistica delusione. Ma Cowboy Bepop è quel genere di piccole meraviglie a cui perdoni tutto. Loro, i personaggi, sono clamorosi, la fantascienza è di quelle spassose e gli autori hanno promesso che saranno fedeli all'originale. Come ha confermato lo sceneggiatore Javier Grillo-Marxuach “se fai Cowboy Bepop allora fai Cowboy Bebop. Un po' come fare Star Wars”. Per i fan entro la fine dell’anno arriveranno anche un libro e una serie a fumetti. (Nteflix)

Loading...

Gomorra - Stagione finale

Gomorra – Stagione 5 – 19 novembre

Gomorra è stato un capolavoro per un paio di stagioni, ci ha portato in luoghi di violenza e disperazione trascinandoci nell'universo narrativo di Roberto Saviano. Poi è diventata qualcosa di diverso, un fumettone sul duello tra Ciro Di Marzo, l'immortale e Genny Savastano. Siamo alla stagione finale: Ciro è vivo, Genny è ricercato dalla polizia e Napoli è senza il suo re. Come potrebbe andare storto qualcosa (Sky e Now)?

Dexter: New Blood - Il trailer

Dexter: New Blood – Stagione 9 – 10 novembre

Dexter Morgan il serial killer più famoso della storia della televisione torna dopo 10 anni dal finale dell'ottava stagione. Si è rifatto una vita, vive tra i boschi in Oregon e ha abbandonato la sua doppia vita di tecnico della polizia scientifica di Miami e assassino implacabile di notte. Ci saranno tutti i suoi amici (e nemici), fantasmi del passato e pure il figlio Harrison ormai adolescente. Come finirà (Sky Atlantic e Now)?

Hawkeye - Il trailer

Hawkeye – Stagione 1 – 24 novembre

Clint Barton, alias Occhio di Falco, l'Avenger più atipico degli Avengers, ha una serie tutta sua. E' Natale, finalmente con la sua famiglia ma qualcosa, anzi qualcuno tornerà dal passato per rovinargli le festività. Conosceremo anche Kate Bishop, arciere e fan di Hawkeye. Occhio di falco è forse il supereroe più profondo, sofferente e umano. Finora in questo nuovo universo Marvel non hanno sbagliato una serie (Disney+).