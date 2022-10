Le cinque serie tv da non perdere a novembre: torna The Crown e poi c’è Mercoledì

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L'attesa è tutta per The Crown, perché è una delle più intense serie tv degli ultimi dieci anni e perché in qualche modo la famiglia reale è entrate nelle cronache internazionali con la morte di Elisabetta II. La quinta stagione peraltro è tutta sulla separazione di Carlo e Diana, quindi siamo allo showdown più clamoroso dei Windsor. Da non perdere poi Mercoledì, la serie di Tim Burton dedicata all'adolescente più inquieta della famiglia Addams e Willow, quel Willow degli anni Ottanta, il fantasy buono che torna in formato serie tv.

Mercoledì Addams -Stagione 1 – 23 novembre

È la teen-comedy definitiva. O quantomeno quello che le serie devono fare, raccontare aspetti di cult movies. Mercoledì, quella della famiglia Addams, inquietante più che mai è la protagonista di questa serie tv che vede Tim Burton come regista e produttore esecutivo. Il cast è stellare: accanto alla protagonista Jenna Ortega c'è Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Gwendoline Christie e Christina Ricci. Siamo al liceo, lei è studentessa alla Nevermore Academy e c'è un giallo da risolvere. Popcorn. (Netflix)



Loading...

Mercoledì Addams

The Crown – Stagione 5 – 9 novembre

Il trailer è uno spettacolo: in voiceover l’annuncio della separazione di Carlo e Diana commentato dai servizi dei media sui primi piani alternati dei ’nuovi’ interpreti del principe e della principessa del Galles, Dominic West e Elizabeth Debicki, entrambi tesi, mentre vengono truccati e si preparano a registrare le famose interviste tv che portarono al culmine il loro scontro mediatico: “Si annuncia una guerra totale” osserva uno dei commentatori. E'una della serie più attese, arriva dopo la morte di Elisabetta II. Sarà un successo planetario. (Netflix)

The Crown

Mythic Quest – Stagione 3 - 11 novembre

Se cercate una serie tv divertente, spregiudicata e surrreale sull'industria del videogioco non potete non conoscere Mythic Quest. Nella nuova stagione ritroveremo tutti (o almeno quasi tutti) in ufficio, che cercano di sfruttare il successo di Raven's Banquet per sviluppare una nuova espansione. Sarà una guerra di tutti contro tutti. (Apple+)

Mythic Quest

Il grande gioco – Stagione 1 – 18 novembre.

Una serie tv italiana sul calciomercato. Per raccontare il dietro le quinte di uno degli sport più amati al mondo, torna Francesco Montanari di nuovo protagonista di una serie Sky dopo il successo di Romanzo Criminale. Ha lo sguardo cattivo ema non è il capo della banda della Magliana ma un procuratore che, all'apice della sua carriera, viene arrestato per scommesse clandestine e perde tutto. Alzi la mano chi ha capito a chi si sono ispirati.