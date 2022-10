Le cinque serie tv da non perdere in ottobre: il disagio psichico, l’ossessione e Boris

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’appuntamento di ottobre con la a maiuscola è Boris e non si discute. Parliamo della migliore serie comica italiana. Ritroveremo René Ferretti, Duccio Patanè, Stanis, Biascica e tutta la gang. Dopo “Gli occhi del cuore” la nuova fiction è la storia di Gesù. Quindi non ci può essere ritorno migliore. Sarà interessante anche “Tutto chiede Salvezze” una produzione italiana che racconterà il disagio psichico e la sofferente di un ventenne. Il libro è molto bello. E poi del maestro Ryan Murphy un nuovo incubo: The Watcher. Buona visione.

Tutto Chiede Salvezza - Stagione 1 - 14 ottobre

Daniele è un ragazzo di vent’anni che dopo una crisi psicotica si risveglia in un letto d’ospedale psichiatrico. Tratto dal romanzo di Daniele Mencarelli, racconta la storia di un ragazzo obbligato a trascorrere sette giorni in un ospedale psichiatrico. (Netflix)

The Watcher - Miniserie - 13 ottobre

Prodotta da Ryan Murphy (Glee, American Horror Story e American Crime Story) ispirata da una presunta storia vera; una coppia si trasferisce in una villa in periferia ma appena arrivano ricevono strane lettere di minaccia da qualcuno che sostiene di essere il controllore della casa. C’è la casa, l’orrore (vero e presunto) e l’ossessione dell’uomo che osserva. (Netflix)

