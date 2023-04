Le cinque serie tv da non perdere a maggio: la regina Carlotta o i Muppets in tour?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La regina Carlotta se hai amato Bridgerton. Black Knight se invece sei più Squid Games e Mad Max. I muppets invece se ti piace la musica, quella buona di un tempo e non te ne fai una ragione. Maggio è meglio di aprile. Anche per le serie tv. Buona visione.

La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton | Trailer ufficiale | Netflix

La regina Carlotta - Stagione 1 - 4 maggio

La regina Carlotta è il prequel di Bridgerton, una delle serie di Netflix di maggiore successo. Non ho mai capito il fenomeno Bridgerton, non è il mio genere, non sono un appassionato di storie d’amore e intrighi e peraltro detesto la ricostruzione moderna delle dinamiche storiche dell’alta società. In questa serie si celebra l’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. Vuole dire il matrimonio della giovane regina con re Giorgio, che ha portato alla creazione del mondo multirazziale della società di Bridgerton. Quindi è da vedere. Anche solo per capire il perché del successo. (Netflix)

Black Knight | Official Trailer | Netflix

Black Knight - Stagione 1 -12 maggio

È un nuovo k-drama distopico. Siamo dalle parti di Squid Game ma non sarà Squid Game. Si ispira al manga di Lee Yoon-gyun, Delivery Knight: solo l’1% della popolazione è sopravvissuta all’inquinamento. Si vive attaccati a un respiratore e si esce per strada con maschere anti-gas. Le premesse per un grande successo ci sono tutte. (Netflix)

A Casa Tutti Bene - Nuova stagione | Trailer

A casa tutti bene - Stagione 2 - 5 maggio

La prima stagione insomma. Le prime puntate bene poi si è persa un po’ per strada. Chi ha amato e ama i drammoni delle famiglie disfunzionali italiane aspetta questa seconda stagione per ritrovare personaggi e attori che non si discutono. Ci aspettiamo qualcosa di più da una sceneggiatura a tratti un po’ troppo telefonata che sembra scritta per mettere in risalto gli asset recitativi più apprezzati degli interpreti più talentuosi. Cioè si urla, si ride e si piange tantissimo. Anche troppo. (Sky e NOW)

Platonic - Official Trailer | Apple TV+

Platonic - Stagione 1 - 24 maggio

La crisi della mezza età raccontata con Seth Rogen e Rose Byrne. Una serie su una amicizia ritrovata, sulla vita che sa sorprenderti e sul tempo che non vuole mai passare. Promette di essere esilarante e profonda al tempo stesso. O molto scontata. Diciamo che potrebbe essere la serie-sorpresa di questo mese. (Apple+)